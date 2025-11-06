Σκέτος ή με ζάχαρη; Η απάντηση γιατρού του Harvard για τον καφέ που ωφελεί την υγεία

Σύμφωνα με τον δρ. Saurabh Sethi, καθηγητή γαστρεντερολογίας στο Harvard, η προσθήκη ζάχαρης στον καφέ δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από έξτρα θερμίδες — αντίθετα, αλλοιώνει τη γεύση και ενισχύει τη φλεγμονή στον οργανισμό. Αυτή η χρόνια φλεγμονή, όπως προειδοποιεί, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών, διαβήτη τύπου 2 και μεταβολικού συνδρόμου.

Δείτε τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα σας όταν πίνετε τον καφέ σκέτο.