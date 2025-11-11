Νέα έρευνα καταρρίπτει «αιώνιο» μύθο για τον καφέ - Όχι μόνο δε βλάπτει αλλά «ρυθμίζει» την καρδιά

Για δεκαετίες, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή άκουγαν την ίδια ιατρική συμβουλή: «Κόψε τον καφέ». Όμως μια νέα διεθνής έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει αυτό που θεωρούνταν μέχρι σήμερα δεδομένο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian η κλινική δοκιμή με τίτλο Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) περιέλαβε 200 ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή (A-fib), μια πάθηση που προκαλεί αίσθημα παλμών και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη σταμάτησε εντελώς την καφεΐνη, ενώ η δεύτερη συνέχισε να καταναλώνει τουλάχιστον έναν καφέ την ημέρα. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν με ηλεκτροκαρδιογραφήματα και φορητούς αισθητήρες ώστε να καταγράφεται η στιγμή επανεμφάνισης της αρρυθμίας. Παράλληλα, κατέγραφαν μόνοι τους την ημερήσια κατανάλωση καφέ μέσω τακτικών διαδικτυακών ελέγχων.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τους ερευνητές

Μετά από έξι μήνες παρακολούθησης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι συνέχισαν να πίνουν καφέ είχαν 17% μικρότερη πιθανότητα υποτροπής της αρρυθμίας και παρέμειναν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς νέο επεισόδιο, σε σύγκριση με όσους απείχαν από την καφεΐνη. Συνολικά, η επανεμφάνιση της αρρυθμίας καταγράφηκε στο 47% της ομάδας του καφέ, έναντι 64% στην ομάδα αποχής.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Γκρέγκορι Μάρκους, καρδιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε στο NBC News ότι τα ευρήματα «δείχνουν πόσο προστατευτικός μπορεί να είναι ο καφές με καφεΐνη απέναντι στην κολπική μαρμαρυγή».

Ωστόσο όπως σημειώνει ο Gaurdian η μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα δεν υπολογίστηκε η πρόσληψη καφεΐνης από άλλα ροφήματα, ενώ δεν ελήφθη υπόψη ούτε η διατροφή ούτε η φυσική δραστηριότητα των συμμετεχόντων.

Η καρδιολόγος Τζοάνα Κοντρέρας από το νοσοκομείο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «καθησυχαστικά» για όσους έχουν κολπική μαρμαρυγή και πίνουν καφέ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποδεικνύεται πως ο καφές έχει προστατευτική δράση.