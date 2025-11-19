Ένα απλό τεστ σάλιου θα αρκεί για έγκαιρη πρόβλεψη καρδιακής ανεπάρκειας

Ένα απλό τεστ σάλιου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας πριν ακόμη εμφανιστούν τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Κουίνσλαντ ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή μέθοδο που βασίζεται στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου πρωτεϊνικού δείκτη, επιτρέποντας μια μη επεμβατική και γρήγορη αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας.

Τι είναι πραγματικά η καρδιακή ανεπάρκεια

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, η καρδιακή ανεπάρκεια δεν σημαίνει ότι η καρδιά σταματά να λειτουργεί — όπως συμβαίνει στην καρδιακή ανακοπή — αλλά ότι αδυνατεί να αντλήσει αρκετό αίμα για να καλύψει τις ανάγκες του σώματος. Αυτή η δυσλειτουργία στερεί από τα όργανα το απαραίτητο οξυγόνο και επιτρέπει τη συσσώρευση αποβλήτων, προκαλώντας σταδιακά σοβαρές επιπλοκές. Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή φαρμακευτική αγωγή μπορούν να οδηγήσουν σε ύφεση της νόσου και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μέχρι τώρα το πρόβλημα ήταν ότι τα πρώτα σημάδια συχνά περνούν απαρατήρητα. Κούραση, δύσπνοια ή πρήξιμο στα πόδια μπορεί εύκολα να αποδοθούν σε άλλες παθήσεις. Έτσι, πολλοί ασθενείς διαγιγνώσκονται όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει, καθιστώντας τη θεραπεία πιο δύσκολη. Επιπλέον, τα υπάρχοντα διαγνωστικά τεστ είναι ακριβά, απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και συχνά γίνονται μόνο σε νοσοκομείο.

Πώς η πρωτεΐνη S100A7 έγινε «κλειδί» στη διάγνωση

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Biosensors and Bioelectronics: X τα επίπεδα μιας μικρής, αλλά καθοριστικής πρωτεΐνης, της S100A7, είναι σχεδόν διπλάσια στους ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με τους υγιείς ανθρώπους. Αυτή η διαφορά μπορεί να εντοπιστεί αξιόπιστα μέσω ενός νέου τεστ σάλιου που ανιχνεύει το mRNA της συγκεκριμένης πρωτεΐνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια απλή και φθηνή εξέταση.

Η ερευνητική ομάδα δοκίμασε τη μέθοδο σε 30 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με καρδιακή ανεπάρκεια και σε 6 υγιείς εθελοντές. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά: το τεστ σάλιου εντόπισε με ακρίβεια την παρουσία της πάθησης σε ποσοστό 82%, υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα ποσοστά των καθιερωμένων αιματολογικών εξετάσεων, που έφταναν μόλις το 52%. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η νέα τεχνική ήταν συμβατή με τις εργαστηριακές μετρήσεις σε περίπου 81% των περιπτώσεων, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα.

Το μέλλον της πρόληψης

Παρότι η μελέτη ήταν μικρής κλίμακας, οι ειδικοί θεωρούν πως αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης πρόληψης. Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερους πληθυσμούς, το τεστ θα μπορούσε να ενταχθεί στην καθημερινή ιατρική πρακτική και να αξιοποιηθεί όχι μόνο για διάγνωση αλλά και για συνεχή παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας στο σπίτι.

Με την πρόοδο της βιοτεχνολογίας, η καθημερινή παρακολούθηση μέσω απλών τεστ σάλιου μπορεί σύντομα να γίνει πραγματικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις. Αν η καινοτομία αυτή περάσει επιτυχώς όλα τα στάδια δοκιμών, δεν αποκλείεται στο μέλλον ένα δείγμα σάλιου να προσφέρει όσα σήμερα απαιτούν πολύπλοκες εξετάσεις αίματος.