Καφές και ύπνος: H γενετική δείχνει ότι η καφεΐνη δεν διαταράσσει τον βραδινό ύπνο

Η κατανάλωση καφέ ή τσαγιού δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ή τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, αλλά ενισχύει την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας και μειώνει την υπνηλία, σύμφωνα με νέα γενετική μελέτη. Οι ερευνητές από το University of Bristol χρησιμοποίησαν μια τεχνική που αξιοποιεί τα γονίδια που κληρονομούμε για να διαχωρίσει την πραγματική βιολογική επίδραση της καφεΐνης από άλλους παράγοντες, όπως στρες, κάπνισμα ή έλλειψη άσκησης, που συχνά συγχέονται στις συμβατικές μελέτες.

Η καφεΐνη είναι γνωστή για την ενίσχυση της πνευματικής εγρήγορσης, αλλά οι μέχρι τώρα έρευνες συχνά τη συνδέουν με αϋπνία και κακή ποιότητα ύπνου. Ωστόσο, τέτοιες μελέτες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα: η κατανάλωση καφέ υπολογίζεται συχνά με βάση τη μνήμη των συμμετεχόντων, που μπορεί να είναι ανακριβής, ενώ παράγοντες όπως στρες, κάπνισμα ή καθιστική ζωή μπορεί να είναι η πραγματική αιτία διαταραχών ύπνου. Επίσης, η σχέση αιτίας-αποτελέσματος συχνά αντιστρέφεται: κάποιος που δεν κοιμάται καλά μπορεί να στραφεί στην καφεΐνη την επόμενη μέρα.

Επιστήμη πίσω από την εγρήγορση

Για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια, οι επιστήμονες ανέλυσαν γενετικά δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων, κυρίως ευρωπαϊκής καταγωγής, από μεγάλες βάσεις δεδομένων υγείας, όπως το UK Biobank. Εστίασαν σε γονίδια που καθορίζουν την προδιάθεση για κατανάλωση καφεΐνης και τον ρυθμό με τον οποίο ο οργανισμός μεταβολίζει την ουσία. Η μέθοδος αυτή επέτρεψε στους ερευνητές να διαχωρίσουν την επίδραση της πραγματικής κατανάλωσης καφεΐνης από την εσωτερική βιολογία του σώματος.

Η καφεΐνη δρα μπλοκάροντας τη νευροδιαβιβαστική ουσία αδενοσίνη, η οποία συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και προκαλεί υπνηλία. Άτομα με ταχύ μεταβολισμό καφεΐνης επωφελούνται από τα οφέλη της εγρήγορσης χωρίς να αφήνουν υπολείμματα που θα διαταράξουν τον ύπνο τη νύχτα. Επιπλέον, κατά τον μεταβολισμό της καφεΐνης παράγεται η παραξανθίνη, μια ουσία με δικό της διεγερτικό αποτέλεσμα, που δίνει συνεχή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να εμποδίζει τον φυσικό κύκλο ύπνου.

Παράλληλα οι ερευνητές παρακολούθησαν ως ομάδα ελέγχου και άτομα που δεν κατανάλωναν καφέ ή τσάι. Σ’ αυτά, τα ίδια γονίδια δεν επηρέασαν τις συνήθειες ύπνου, αποδεικνύοντας ότι τα αποτελέσματα οφείλονται στην ενεργή κατανάλωση καφεΐνης και όχι σε άλλες γενετικές επιδράσεις.

Γονίδια, συνήθειες και βιολογικός ρόλος της καφεΐνης

Η μελέτη έδειξε ότι η γενετική προδιάθεση για αυξημένη κατανάλωση καφέ συνδέεται με μειωμένη ανάγκη για μεσημεριανό ύπνο και υπνηλία, χωρίς να μειώνει τη συνολική διάρκεια νυχτερινού ύπνου ή να αυξάνει τον κίνδυνο αϋπνίας. Παράλληλα, η ταχύτητα με την οποία το σώμα μεταβολίζει την καφεΐνη φαίνεται να καθορίζει τη διάρκεια των οφελών κατά τη διάρκεια της ημέρας: οι γρήγοροι μεταβολιστές βιώνουν άμεση εγρήγορση χωρίς παρατεταμένη επίδραση που θα επηρέαζε τον βραδινό ύπνο.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά τη σχέση των φυσικών προτιμήσεων ύπνου με την κατανάλωση καφεΐνης. Άτομα που είναι «νυχτοπούλια» κατά γενετική προδιάθεση τείνουν να πίνουν λιγότερο καφέ, πιθανώς για να μην επηρεάσουν τον φυσικό βιορυθμό τους.

Περαιτέρω προοπτικές

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η κατανάλωση καφεΐνης ενισχύει την εγρήγορση και μειώνει την υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να διαταράσσει τον βραδινό ύπνο. Ο καφές και το τσάι μπορούν να παραμείνουν ασφαλή εργαλεία για να ξεκινάει κανείς τη μέρα του ενεργά και συγκεντρωμένα, εφόσον λαμβάνονται με μέτρο και σε συνδυασμό με έναν υγιή ύπνο και τρόπο ζωής.