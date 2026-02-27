Η καφεΐνη μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη, προστατεύοντας τον εγκέφαλο

Η κατανάλωση καφέ δεν είναι απλώς μια αγαπημένη συνήθεια, αλλά μπορεί να γίνει μια στρατηγική προστασίας του εγκεφάλου. Νέα επιστημονική ανασκόπηση σε πειράματα με ζώα υποδηλώνει ότι η καφεΐνη μειώνει τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, καταστέλλοντας τη φλεγμονή στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Οι ερευνητές εντόπισαν 17 μελέτες σε τρωκτικά, όπου η χορήγηση καφεΐνης μείωσε σταθερά τις ενδείξεις ψυχολογικής δυσφορίας και βελτίωσε συμπεριφορικά δείγματα, όπως την εξερεύνηση ανοιχτών χώρων και τη μνήμη. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Translational Psychiatry.

Φλεγμονή και διάθεση: Πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος

Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και δεν περιορίζονται μόνο στην ψυχική δυσφορία. Στο PsyPost αναφέρεται ότι η κατάθλιψη και το άγχος συνδέονται επίσης με φυσιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο, όπως με τη νευροφλεγμονή: πρόκειται για μια αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορεί να βλάψει νευρικά κύτταρα και να επηρεάσει τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών. Οι νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, είναι οι χημικοί αγγελιοφόροι που ρυθμίζουν τη διάθεση, την κινητοποίηση και τη μνήμη. Όταν η φλεγμονή τους διαταράσσει τη λειτουργία, οι άνθρωποι βιώνουν αλλαγές στη διάθεση και την ενέργεια, ενώ τα υπάρχοντα φάρμακα δεν είναι πάντα αποτελεσματικά για όλους.

Η καφεΐνη, που βρίσκεται στον καφέ, το τσάι και τη σοκολάτα, λειτουργεί μπλοκάροντας υποδοχείς αδενοσίνης στον εγκέφαλο. Αυτοί οι υποδοχείς, οι τύποι A1 και A2A, συνήθως προκαλούν υπνηλία και επιβράδυνση της νευρικής δραστηριότητας. Με την αναστολή τους, η καφεΐνη αυξάνει την εγρήγορση και επηρεάζει την έκκριση της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, ουσιών που σχετίζονται με τη διάθεση και την ευχαρίστηση. Επιπλέον, η καφεΐνη έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύοντας τα εγκεφαλικά κύτταρα από τη φθορά που προξενούν οι ελεύθερες ρίζες.

Πειράματα σε ζώα: Από τον καφέ στη μείωση του άγχους

Η ερευνητική ομάδα από τη Βραζιλία ανέλυσε συστηματικά πειράματα για να εξετάσει πώς η καφεΐνη επηρεάζει τη νευροφλεγμονή σε μοντέλα άγχους και κατάθλιψης στα τρωκτικά. Στα πειράματα για το άγχος, τα ζώα υποβάλλονταν σε βραχυπρόθεσμο ή χρόνιο στρες, όπως στέρηση ύπνου ή περιορισμό κινήσεων, και στη συνέχεια έπαιρναν καφεΐνη μέσω νερού ή ενέσεων. Η συμπεριφορά τους αξιολογούνταν με τεστ εξερεύνησης σε λαβύρινθους και ανοιχτούς χώρους. Η καφεΐνη αύξησε την προθυμία τους να κινηθούν σε ανοιχτούς χώρους και βελτίωσε την απόδοση σε τεστ μνήμης, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τα επίπεδα φλεγμονωδών κυτοκινών στον εγκέφαλο.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στα μοντέλα κατάθλιψης, όπου οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν κοινωνικό στρες ή χορήγηση βακτηριακής τοξίνης για να προκαλέσουν φλεγμονή. Τα ζώα έδειχναν απώλεια κινήτρου και ενδιαφέροντος για ευχάριστες δραστηριότητες, αλλά η καφεΐνη αντιστρέφει αυτές τις συμπεριφορές. Επιπλέον, μείωσε την ενεργοποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων, των βασικών ανοσοκυττάρων του εγκεφάλου, που όταν παραμένουν υπερδραστήρια μπορούν να επιφέρουν βλάβες. Κάποιες μελέτες συνέκριναν την καφεΐνη με φάρμακα κατάθλιψης, π.χ. με την ιμιπραμίνη, και διαπίστωσαν ότι οι συμπεριφορικές βελτιώσεις ήταν παρόμοιες.

Επιπλέον, η ανασκόπηση έδειξε ότι η καφεΐνη αυξάνει την παραγωγή του εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα (BDNF), που ενισχύει την επιβίωση των νευρώνων και προάγει τη δημιουργία νέων συνδέσεων. Συνδυαστικά με άλλες φυτικές ουσίες, όπως το καφεϊκό οξύ ή εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού, μπορεί να ενισχύσει την προστασία ενάντια στη φλεγμονή και την κατάθλιψη. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν περιορισμούς: σχεδόν όλες οι μελέτες έγιναν σε ενήλικα αρσενικά τρωκτικά, ενώ οι δόσεις καφεΐνης ποικίλλουν σημαντικά. Υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν άγχος και διαταραχές μνήμης, επομένως απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε διαφορετικά φύλα και ηλικίες.

Καφεΐνη και εγκεφαλική αναδόμηση: πρωτοποριακά ευρήματα

Μέχρι να υπάρξουν περισσότερα δεδομένα, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του εγκεφάλου από τις βλαβερές συνέπειες του στρες, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές εφαρμογές σε φυσικές θεραπείες για άγχος και κατάθλιψη.