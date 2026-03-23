Κατάθλιψη: Μία μόνο δόση ψυχεδελικού φαρμάκου μπορεί να αντιστρέψει τα συμπτώματα

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι μια μόνο δόση της ψυχεδελικής ουσίας DMT μπορεί να αντιστρέψει συμπτώματα κατάθλιψης σε ποντίκια, όπως η απώλεια ευχαρίστησης και η γνωστική εξασθένηση, που προκαλούνται από χρόνιο στρες. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Translational Psychiatry, υποδηλώνει ότι η ουσία συμβάλλει στην επισκευή εγκεφαλικών κυκλωμάτων, προωθώντας την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο, μια περιοχή-κλειδί για τη μνήμη και τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, για την αντιμετώπιση της οποίας τα συμβατικά αντικαταθλιπτικά χρειάζονται εβδομάδες για να δράσουν.

Η μείζων κατάθλιψη είναι μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως, και οι συνήθεις θεραπείες όπως οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) χρειάζονται χρόνο και συχνά δεν λειτουργούν για μεγάλο ποσοστό ασθενών. Η καθυστέρηση στην επίδραση και η περιορισμένη αποτελεσματικότητα έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες να αναζητούν ταχύτερες και πιο αξιόπιστες θεραπευτικές λύσεις.

Η DMT και η ταχεία δράση στην κατάθλιψη

Τα τελευταία χρόνια, διάφορα ψυχεδελικά δείχνουν ότι μπορούν να μειώσουν γρήγορα τα συμπτώματα κατάθλιψης, και η DMT, ουσία που υπάρχει φυσιολογικά σε ορισμένα φυτά και ζώα, είναι ένα από τα πιο μελετημένα παραδείγματα. Είναι επίσης η βασική ενεργή ουσία του ayahuasca, παραδοσιακού ροφήματος του Αμαζονίου με ψυχοδραστικά χαρακτηριστικά.

Πειράματα σε ποντίκια και οι μηχανισμοί δράσης

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 48 αρσενικά ποντίκια που είχαν υποστεί γενετική τροποποίηση. Τα ζώα υποβλήθηκαν σε 56 ημέρες χρόνιου, απρόβλεπτου στρες, με ήπιες καθημερινές παρεμβάσεις όπως αναποδογυρισμένα κλουβιά ή αλλαγές φωτισμού, που προκαλούν κατάθλιψη. Ορισμένες ομάδες έλαβαν μία μόνο δόση DMT μετά το τέλος της περιόδου στρες, άλλες στη μέση της διαδικασίας, και μια τρίτη υπό αναισθησία για να εξεταστεί αν η συνειδητή ψυχεδελική εμπειρία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα. Για σύγκριση, μια ομάδα έλαβε καθημερινά το αντικαταθλιπτικό fluoxetine για 30 ημέρες, ενώ υπήρχαν και ομάδες ελέγχου με φυσιολογικό ορό ή χωρίς στρες.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την προτίμηση των ποντικιών σε γλυκό νερό έναντι απλού νερού, για να μετρήσουν την απώλεια ευχαρίστησης, και τη γνωστική τους απόδοση. Τα ποντίκια που έλαβαν DMT μετά την περίοδο στρες αποκατέστησαν πλήρως την προτίμησή τους για το γλυκό νερό και βελτίωσαν τη γνωστική τους ικανότητα. Σε πολλές δοκιμές, η μία δόση DMT υπερισχύει της 30ήμερης αγωγής με fluoxetine.

Αναλύοντας τον εγκέφαλο, οι επιστήμονες παρατήρησαν αύξηση νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο και μείωση της ανώμαλης ενσωμάτωσής τους, γεγονός που αποκαθιστά τη φυσιολογική λειτουργία των κυκλωμάτων. Ακόμη και τα ποντίκια υπό αναισθησία εμφάνισαν βελτιώσεις, υποδηλώνοντας ότι η συνειδητή ψυχεδελική εμπειρία μπορεί να μην είναι απόλυτα απαραίτητη για τη νευρωνική επισκευή, αν και η πλήρης ανάκαμψη εξαρτάται από το χρόνο και το περιβάλλον χορήγησης.

Προοπτικές και περιορισμοί για τον άνθρωπο

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα σε ποντίκια δεν μεταφράζονται αυτόματα σε άμεση θεραπεία κατάθλιψης στον άνθρωπο. Το πείραμα απέδειξε ισχυρή επίδραση στη διάθεση και τη μνήμη, αλλά η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχιατρικής κατάστασης απαιτεί περαιτέρω προσεκτική έρευνα. Μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των μοριακών οδών δράσης της DMT, την ανάπτυξη πιο κλινικά εφαρμόσιμων τρόπων χορήγησης και τη συμπερίληψη θηλυκών υποκειμένων για να μελετηθούν πιθανές διαφορές ανά φύλο.