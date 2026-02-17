Η άσκηση ως «θεραπεία» για την κατάθλιψη και το άγχος - Τι δείχνει νέα ανάλυση

Η γυμναστική δεν είναι απλώς ένας τρόπος για να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως ουσιαστικό «εργαλείο» για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους. Μια νέα, εκτενής επιστημονική ανασκόπηση έρχεται να βάλει τάξη στα μέχρι σήμερα ευρήματα και να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: ποια μορφή άσκησης βοηθά περισσότερο και ποιους αφορά περισσότερο το όφελος.

Όπως αναφέρεται στο Science Alert, η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Παρότι η φαρμακευτική αγωγή και η ψυχοθεραπεία αποτελούν βασικούς πυλώνες θεραπείας, δεν είναι πάντοτε προσβάσιμες. Το κόστος, οι μεγάλες λίστες αναμονής, ο κοινωνικός στιγματισμός αλλά και οι πιθανές παρενέργειες των φαρμάκων λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η άσκηση προβάλλει ως μια εναλλακτική ή συμπληρωματική επιλογή με χαμηλό κόστος και μεγάλη διαθεσιμότητα.

Μέχρι σήμερα υπήρχαν εκατοντάδες μελέτες για τη σχέση άσκησης και ψυχικής υγείας, όμως τα συμπεράσματα δεν ήταν πάντα ξεκάθαρα. Διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, διαφορετικά είδη άσκησης, ποικίλες εντάσεις και διάρκειες προγραμμάτων, αλλά και συμμετέχοντες με άλλα χρόνια νοσήματα δημιουργούσαν μια σύνθετη εικόνα. Αυτό δυσκόλευε την εξαγωγή σαφών οδηγιών για το τι ακριβώς λειτουργεί καλύτερα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να ξεπεραστεί αυτή η σύγχυση, οι ερευνητές προχώρησαν σε μια «μετα-μετα-ανάλυση»: εξέτασαν συστηματικά τα αποτελέσματα 81 μετα-αναλύσεων, οι οποίες με τη σειρά τους περιλάμβαναν πάνω από 1.000 κλινικές δοκιμές και σχεδόν 80.000 συμμετέχοντες. Με τη χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων, επιχείρησαν να απομονώσουν την καθαρή επίδραση της άσκησης, περιορίζοντας όσο γίνεται την επίδραση άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα.

Τα ευρήματα ήταν ενθαρρυντικά. Η άσκηση φάνηκε να έχει ισχυρή επίδραση στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και μέτρια αλλά ουσιαστική επίδραση στο άγχος, σε σύγκριση με την απουσία σωματικής δραστηριότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα με εκείνα που παρατηρούνται από αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε άτομα με διαγνωσμένη διαταραχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποιοι φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο. Δύο ομάδες ξεχώρισαν: οι νέοι ενήλικες ηλικίας 18 έως 30 ετών και οι γυναίκες μετά τον τοκετό. Η περίοδος μετά τη γέννα είναι γνωστό ότι συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο επιλόχειας κατάθλιψης, ενώ παράλληλα οι νέες μητέρες συχνά αντιμετωπίζουν πρακτικά εμπόδια για να ασκηθούν, όπως έλλειψη χρόνου, υποστήριξης ή κατάλληλων δομών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία δημιουργίας προσιτών, οργανωμένων προγραμμάτων για αυτή την ευάλωτη ομάδα.

Ποια είδη άσκησης ξεχωρίζουν

Σε ό,τι αφορά το είδος της δραστηριότητας, οι αερόβιες μορφές άσκησης – όπως το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο, η ποδηλασία ή η κολύμβηση – αναδείχθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές τόσο για την κατάθλιψη όσο και για το άγχος. Ωστόσο, και η προπόνηση με αντιστάσεις, όπως τα βάρη, αλλά και πρακτικές που συνδυάζουν σώμα και νου, όπως η γιόγκα, έδειξαν θετική επίδραση. Με άλλα λόγια, η κίνηση μετρά – ακόμη κι αν δεν είναι υψηλής έντασης.

Ο ρόλος της ομάδας και της καθοδήγησης

Για την κατάθλιψη ειδικά, μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε όταν η άσκηση γινόταν σε ομαδικό πλαίσιο και υπό την καθοδήγηση επαγγελματία, όπως σε οργανωμένα προγράμματα γυμναστηρίου ή ομάδες τρεξίματος. Το κοινωνικό στοιχείο και η αίσθηση δέσμευσης φαίνεται να ενισχύουν τη συνέπεια και το κίνητρο. Αντίθετα, για το άγχος δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα ώστε να διαπιστωθεί αν η ομαδική μορφή προσφέρει επιπλέον όφελος.

Πόσο και πόσο έντονα;

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά τη συχνότητα και την ένταση. Για την κατάθλιψη, μία έως δύο φορές την εβδομάδα φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματικές με πιο συχνές προπονήσεις, ενώ δεν καταγράφηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ χαμηλής και υψηλής έντασης. Για το άγχος, όμως, τα καλύτερα αποτελέσματα εμφανίστηκαν όταν η άσκηση γινόταν σταθερά για έως και οκτώ εβδομάδες και σε χαμηλότερη ένταση, όπως ήπιο περπάτημα ή χαλαρή κολύμβηση.

Συνολικά, τα δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η άσκηση αποτελεί τεκμηριωμένη και αξιόπιστη επιλογή για τη διαχείριση της κατάθλιψης και του άγχους. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αρκεί μια γενική σύσταση του τύπου «βγες και γυμνάσου». Η παραπομπή σε συγκεκριμένα, δομημένα προγράμματα με κοινωνικό χαρακτήρα φαίνεται να μεγιστοποιεί τα οφέλη. Και βέβαια, κάθε παρέμβαση θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό θεραπευτικό πλάνο, σε συνεννόηση με γιατρό ή ψυχολόγο, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή επίμονα.