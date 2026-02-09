Κατάθλιψη: Ελπίδες για οριστική θεραπεία με ένα μικρό εμφύτευμα

Για όσους ζουν με βαριά κατάθλιψη, κάθε νέο φάρμακο ή θεραπεία γεννά προσδοκίες, οι οποίες όμως σβήνουν γρήγορα, όταν τα συμπτώματα επιστρέφουν. Μια νέα μακροχρόνια μελέτη, ωστόσο, αλλάζει τα δεδομένα, δείχνοντας ότι ένα μικρό εμφύτευμα στο στήθος μπορεί να προσφέρει σταθερή και διαρκή ανακούφιση σε ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν σε καμία άλλη αγωγή.

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, το εμφύτευμα λειτουργεί στέλνοντας ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς στο πνευμονογαστρικό νεύρο, έναν βασικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ εγκεφάλου και σώματος. Οι παλμοί αυτοί φτάνουν σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη διάθεση, το άγχος και την παρακίνηση. Οι ερευνητές το περιγράφουν συχνά ως έναν «βηματοδότη της διάθεσης», καθώς δεν βασίζεται σε φάρμακα ή χημικές ουσίες, αλλά σε συνεχή, ρυθμισμένη νευρική διέγερση.

Οι ασθενείς χωρίς επιλογές

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό International Journal of Neuropsychopharmacology επικεντρώθηκε σε ασθενείς με τη βαρύτερη μορφή κατάθλιψης. Πρόκειται για ανθρώπους που, κατά μέσο όρο, ζούσαν με τη νόσο σχεδόν τρεις δεκαετίες και είχαν δοκιμάσει χωρίς αποτέλεσμα πάνω από δέκα διαφορετικές θεραπείες. Πολλοί είχαν υποβληθεί ακόμη και σε ηλεκτροσπασμοθεραπεία ή διακρανιακή μαγνητική διέγερση, χωρίς ουσιαστικό όφελος. Για τους περισσότερους, η καθημερινή λειτουργικότητα είχε χαθεί και σχεδόν τρεις στους τέσσερις δεν μπορούσαν να εργαστούν.

Η διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου δεν είναι νέα τεχνική. Χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στη θεραπεία της επιληψίας. Το ερώτημα όμως ήταν αν μπορεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό και, κυρίως, διατηρήσιμο σε ασθενείς με κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα άλλο. Η κλινική δοκιμή RECOVER σχεδιάστηκε ακριβώς για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.

Τι έδειξαν τα δεδομένα δύο ετών

Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 500 ασθενείς σε δεκάδες κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι έλαβαν το εμφύτευμα, όμως τον πρώτο χρόνο μόνο οι μισοί είχαν ενεργοποιημένη τη συσκευή, ώστε να υπάρχει σύγκριση. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι λάμβαναν ενεργή διέγερση περνούσαν περισσότερο χρόνο με καλύτερη διάθεση και λειτουργικότητα. Η πραγματική έκπληξη, όμως, ήρθε με τη μακροχρόνια παρακολούθηση.

Σε μια υποομάδα ασθενών που είχαν ενεργοποιημένη τη συσκευή από την αρχή, σχεδόν επτά στους δέκα παρουσίασαν ουσιαστική βελτίωση μέσα στον πρώτο χρόνο. Η βελτίωση αυτή δεν αφορούσε μόνο τη διάθεση, αλλά και την καθημερινή λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το τι συνέβη στη συνέχεια: η συντριπτική πλειονότητα όσων βελτιώθηκαν διατήρησε ή και ενίσχυσε το όφελος και τον δεύτερο χρόνο, με ελάχιστες υποτροπές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από δύο χρόνια συνεχούς διέγερσης, πάνω από το 20% των ασθενών είχε τόσο χαμηλά συμπτώματα, ώστε να θεωρείται κλινικά σε ύφεση. Για έναν πληθυσμό με τόσο βαριά και χρόνια κατάθλιψη, το ποσοστό αυτό θεωρείται εξαιρετικά υψηλό και σπάνιο.

Γιατί διαφέρει από τις άλλες θεραπείες

Σε αντίθεση με άλλες εντατικές θεραπείες, που συχνά προσφέρουν γρήγορη αλλά βραχύβια ανακούφιση, η συγκεκριμένη μέθοδος φαίνεται να λειτουργεί σταδιακά. Για ορισμένους ασθενείς, τα ουσιαστικά οφέλη εμφανίστηκαν ακόμη και μετά τον πρώτο χρόνο. Αυτός ο «αργός αλλά σταθερός» μηχανισμός ίσως εξηγεί γιατί τα αποτελέσματα δείχνουν μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο.