Φυσικό «αντικαταθλιπτικό» με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση, η άσκηση

Η γυμναστική δεν ωφελεί μόνο την καρδιά και το σώμα, αλλά φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά «εργαλεία» απέναντι στην κατάθλιψη και το άγχος. Σύμφωνα με εκτενή ανάλυση ερευνών που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, δραστηριότητες που ανεβάζουν τους παλμούς –όπως το τρέξιμο, η κολύμβηση και ο χορός– συνδέονται με ουσιαστική μείωση των συμπτωμάτων ψυχικής δυσφορίας. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τα οφέλη τους είναι συγκρίσιμα ή και ανώτερα από εκείνα της φαρμακευτικής αγωγής ή της ψυχοθεραπείας.

Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές επηρεάζουν έως και έναν στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως, με υψηλότερα ποσοστά στους νέους και στις γυναίκες. Αν και η άσκηση έχει εδώ και χρόνια συνδεθεί με βελτίωση της ψυχικής υγείας, τα διαθέσιμα δεδομένα συχνά αφορούσαν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή άτομα με άλλα προβλήματα υγείας. Έτσι παρέμενε ασαφές ποιο είδος άσκησης, με ποια ένταση και διάρκεια, είναι πιο αποτελεσματικό.

Πως έγινε η ανάλυση των δεδομένων

Για να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση, αναφέρεται στο SciTech Daily, οι ερευνητές προχώρησαν σε αυτό που ονομάζεται «ανασκόπηση ομπρέλα» – δηλαδή σε σύνθεση πολλών προηγούμενων μετα-αναλύσεων. Εξέτασαν δεδομένα από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που συνέκριναν προγράμματα άσκησης με άλλες δραστηριότητες, με εικονικές παρεμβάσεις ή και με πλήρη απουσία παρέμβασης. Συμπεριλήφθηκαν όλες οι μορφές οργανωμένης, επαναλαμβανόμενης και στοχευμένης φυσικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως έντασης ή τρόπου διεξαγωγής.

Στην περίπτωση της κατάθλιψης, η ανάλυση κάλυψε 57 συνδυαστικές μελέτες που αντιστοιχούσαν σε 800 επιμέρους έρευνες και σχεδόν 58.000 άτομα ηλικίας από 10 έως 90 ετών. Οι συμμετέχοντες είχαν είτε διαγνωσμένη κατάθλιψη είτε έντονα καταθλιπτικά συμπτώματα. Τα προγράμματα άσκησης κατηγοριοποιήθηκαν σε αερόβια (όπως τρέξιμο ή ποδήλατο), ασκήσεις ενδυνάμωσης, πρακτικές νου-σώματος (γιόγκα, τάι τσι) ή μικτά προγράμματα.

Για το άγχος αναλύθηκαν 24 μετα-αναλύσεις που περιλάμβαναν 258 μελέτες και πάνω από 19.000 ενήλικες. Και εδώ οι μορφές άσκησης ταξινομήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Όταν τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η άσκηση προσέφερε μέτριας έντασης μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και μικρή έως μέτρια μείωση των συμπτωμάτων άγχους – αποτελέσματα που θεωρούνται κλινικά σημαντικά.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν ότι τα ισχυρότερα οφέλη καταγράφηκαν στους νεαρούς ενήλικες 18–30 ετών και στις γυναίκες μετά τον τοκετό, δύο ομάδες με αυξημένο ψυχικό φορτίο. Η αερόβια άσκηση ξεχώρισε ως η πιο αποτελεσματική μορφή για την κατάθλιψη, ιδίως όταν πραγματοποιούνταν σε ομαδικό πλαίσιο ή υπό επίβλεψη ειδικού. Το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης φαίνεται πως ενισχύει τη θετική επίδραση.

Πόσο έντονα πρέπει να γυμνάζεται κανείς

Για το άγχος, όλα τα είδη άσκησης –αερόβια, ενδυνάμωση, νου-σώματος και μικτά προγράμματα– εμφάνισαν παρόμοια, μεσαίας έντασης οφέλη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι πιο σύντομα προγράμματα, διάρκειας έως οκτώ εβδομάδων, και χαμηλότερης έντασης δραστηριότητες συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη ανακούφιση από τα αγχώδη συμπτώματα. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν απαιτούνται εξαντλητικά προγράμματα για να υπάρξει αποτέλεσμα.

Συνολικά, η επίδραση της άσκησης αποδείχθηκε ισάξια ή και ανώτερη από εκείνη της φαρμακευτικής αγωγής και των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Το εύρημα αυτό δεν σημαίνει ότι η άσκηση αντικαθιστά αναγκαστικά τις καθιερωμένες θεραπείες, αλλά ενισχύει την ιδέα ότι μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας αντιμετώπισης, ιδίως σε περιβάλλοντα όπου η πρόσβαση σε ψυχιατρική φροντίδα είναι περιορισμένη.

Ποιο είναι το συμπέρασμα

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η σωματική δραστηριότητα δεν αποτελεί απλώς συμπληρωματική επιλογή, αλλά μπορεί να ενταχθεί ως παρέμβαση πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους. Με χαμηλό κόστος, εύκολη εφαρμογή και παράλληλα οφέλη για τη σωματική υγεία, η άσκηση αναδεικνύεται σε μια προσιτή και πολυδιάστατη στρατηγική ενίσχυσης της ψυχικής ευεξίας.