Κατάθλιψη: Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων με αντιφλεγμονώδη

Οι αντιφλεγμονώδεις θεραπείες ανοίγουν νέους δρόμους για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, αλλά μόνο σε όσους έχουν υπερδραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Psychiatry, όταν οι ασθενείς επιλέγονται βάσει αυξημένων δεικτών φλεγμονής, τα φάρμακα αυτά μπορούν να μειώσουν τόσο τα γενικά συμπτώματα κατάθλιψης όσο και την αδυναμία απόλαυσης δραστηριοτήτων, γνωστή ως ανηδονία. Αυτό εξηγεί γιατί προηγούμενες κλινικές δοκιμές έδιναν αντικρουόμενα αποτελέσματα, καθώς δεν λάμβαναν υπόψη την ανοσολογική κατάσταση των συμμετεχόντων.

Φλεγμονώδης κατάθλιψη, ένας διαφορετικός τύπος νόσου

Όπως διαβάζουμε PsyPost, η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως. Οι συνήθεις θεραπείες, όπως οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), δεν λειτουργούν για όλους. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών δεν επιτυγχάνουν πλήρη ανάρρωση ακόμα και μετά από πολλαπλές προσπάθειες με συμβατικά αντικαταθλιπτικά. Αυτό έχει στρέψει την επιστημονική προσοχή σε άλλους βιολογικούς μηχανισμούς που ενδέχεται να σχετίζονται με τη διάθεση, με έμφαση τα τελευταία χρόνια στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Έρευνες δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με κατάθλιψη εμφανίζει χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή, γνωστή ως «φλεγμονώδης κατάθλιψη». Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ανοσοποιητικό σύστημα συμπεριφέρεται σαν να αντιμετωπίζει μόλυνση ή τραυματισμό, ακόμη και αν δεν υπάρχει φυσικός τραυματισμός. Η ενεργοποίηση αυτή οδηγεί στην παραγωγή πρωτεϊνών που ονομάζονται κυτοκίνες, οι οποίες επηρεάζουν τον εγκέφαλο και προκαλούν συμπτώματα όπως κόπωση, έλλειψη κινήτρου και χαμηλή διάθεση.

Στόχευση των θεραπειών με βάση την ανοσολογική κατάσταση

Προηγούμενες δοκιμές με αντιφλεγμονώδη φάρμακα έδιναν αντικρουόμενα αποτελέσματα, με κάποιες να δείχνουν όφελος και άλλες να μην υπερβαίνουν το αποτέλεσμα του εικονικού φαρμάκου (placebo). Οι ερευνητές της νέας μελέτης υποθέτουν ότι η ασάφεια οφείλεται στην έλλειψη εξατομίκευσης της θεραπείας. Όπως εξηγεί ο Naoise Mac Giollabhui, ψυχολόγος στο Massachusetts General Hospital και καθηγητής στο Harvard, «η κατάθλιψη έχει πολλαπλές αιτίες και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τη λογική «ένα φάρμακο για όλους».

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση 11 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, συνολικά 321 ασθενών με υψηλά επίπεδα της πρωτείνης-δείκτη CRP. Τα φάρμακα που εξετάστηκαν περιλάμβαναν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, όπως η σελεκοξίμπη, και αναστολείς κυτοκινών, όπως η ινφλιξιμάμπη και η μινοκυκλίνη, είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με τυπικά αντικαταθλιπτικά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με υψηλή φλεγμονή εμφάνισαν μέτρια μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης σε σχέση με το πλασέμπο, με πιο σταθερή επίδραση στην ανηδονία. Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική, καθώς η ανηδονία είναι συχνά δύσκολο να αντιμετωπιστεί με τα συμβατικά αντικαταθλιπτικά και σχετίζεται με διαταραχές στους εγκεφαλικούς μηχανισμούς ανταμοιβής που επηρεάζονται από τις φλεγμονώδεις διαδικασίες.

Η ασφάλεια των θεραπειών αξιολογήθηκε επίσης, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, η διάρκεια των δοκιμών ήταν σύντομη, από δύο έως δώδεκα εβδομάδες. Παρά τη βελτίωση των συμπτωμάτων, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης ή ύφεσης, δηλαδή την ουσιαστική εξαφάνιση των συμπτωμάτων.

Το μέλλον της εξατομικευμένης ψυχιατρικής

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα στηρίζουν την ανάγκη για «ακρίβεια στη φαρμακευτική αντιμετώπιση» της κατάθλιψης, με τη μέτρηση της CRP να αποτελεί πιθανό εργαλείο επιλογής των κατάλληλων ασθενών. Ωστόσο, το μικρό σχετικά δείγμα και η ποικιλία των φαρμάκων περιορίζουν την βεβαιότητα των συμπερασμάτων. Χρειάζονται μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες κλινικές δοκιμές, καθώς και εξετάσεις για τη μακροχρόνια ασφάλεια.