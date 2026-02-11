Ηλικιωμένοι: Η κατάθλιψη πάει χέρι-χέρι με την οστεοπόρωση

Ακούγεται παράξενο, αλλά η κατάθλιψη και η οστεοπόρωση συνδέονται, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση. Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Biomolecules, ερευνητές από την Κίνα προτείνουν ότι υπάρχει ένας «άξονας εγκεφάλου–οστών», μέσω του οποίου οι αλλαγές στην ψυχική υγεία μπορούν να επηρεάσουν τα οστά, ενώ οι οστικές ανωμαλίες μπορούν να στέλνουν πίσω σήματα στον εγκέφαλο. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση και την αντιμετώπιση δύο κοινών προβλημάτων σε ηλικιωμένους: της οστεοπόρωσης και της κατάθλιψης.

Κατάθλιψη και οστεοπόρωση

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, οι ασθενείς με κατάθλιψη συχνά εμφανίζουν χαμηλότερη οστική πυκνότητα, ενώ όσοι έχουν οστεοπόρωση είναι πιο επιρρεπείς σε ψυχικές διαταραχές. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η σχέση αυτή δεν είναι απλή συσχέτιση, αλλά πιθανώς συνδέεται με μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς που ενώνουν τα δύο συστήματα. Το ανθρώπινο σώμα, όπως εξηγούν, λειτουργεί ως δίκτυο όπου οι ορμόνες των οστών μπορούν να επηρεάσουν τον εγκέφαλο και το αντίστροφο.

Οστά που «μιλούν» στον εγκέφαλο

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, παρά το γεγονός ότι ο εγκέφαλος και τα οστά φαίνονται τελείως ξεχωριστές μονάδες, η επιστήμη αποκαλύπτει κοινά χαρακτηριστικά: όπως ο εγκέφαλος είναι ευέλικτος και μεταβάλλεται με την εμπειρία και την ηλικία, έτσι και τα οστά δεν είναι απλά σκληρά υποστηρίγματα, αλλά ενεργά όργανα που παράγουν ορμόνες. Η οστεοκαλσίνη, μια ορμόνη που εκκρίνεται από τα οστά, μπορεί να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να επηρεάσει τις γνωστικές λειτουργίες. Σε ασθενείς με οξεία κατάθλιψη παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα οστεοκαλσίνης, τα οποία μειώνονται όταν αντιμετωπίζεται η ψυχική διαταραχή, υποδεικνύοντας μια σχέση με τη διάθεση.

Μια άλλη οστική πρωτεΐνη, η οστεοποντίνη, εμφανίζει αντιφλεγμονώδη δράση στον εγκέφαλο και μπορεί να βοηθήσει στην αναδόμηση νευρικών ιστών. Γενετικές μελέτες υποδεικνύουν ότι άτομα με παραλλαγές γονιδίων που σχετίζονται με την παραγωγή οστεοποντίνης είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη κατάθλιψης. Αντιστρόφως, η χρόνια κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των οστών μέσω υπερδραστηριότητας των οργάνων που παράγουν ορμόνες του στρες όπως κορτιζόλη, συμβάλλοντας σε απώλεια οστικής μάζας. Έτσι, η σοβαρότητα των δύο καταστάσεων μπορεί να αλληλοτροφοδοτείται μέσα από τον άξονα εγκέφαλος–οστά.

Η ανασκόπηση επισημαίνει ότι η κατανόηση αυτού του άξονα μπορεί να οδηγήσει σε νέες στρατηγικές θεραπείας. Μελλοντικές παρεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης, νευροδιαμόρφωση ή φάρμακα που στοχεύουν τα σήματα που παράγουν τα οστά και συνδέονται με τη διάθεση και την οστική υγεία. Μελέτες του 2025 δείχνουν ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενεργοποιήσει τον άξονα αυτόν, ενισχύοντας την προστασία από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, οστεοπόρωση ή διαταραχές διάθεσης.

Μελλοντικές θεραπείες μέσω του άξονα εγκέφαλος–οστά

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι, αν και απαιτούνται κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που στοχεύουν τον άξονα, η τρέχουσα γνώση ήδη δικαιολογεί την ενσωμάτωσή του στη διαχείριση των ασθενών. Η αναγνώριση της βασικής σύνδεσης μεταξύ ψυχικής και σκελετικής υγείας μπορεί να οδηγήσει σε πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και βελτιωμένα αποτελέσματα, ειδικά για τους πιο ευάλωτους ηλικιωμένους.