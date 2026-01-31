Η φροντίδα των εγγονών κάνει καλό στον εγκέφαλο – και οι γιαγιάδες κερδίζουν διπλά

Οι ερευνητές είναι ξεκάθαροι: οι παππούδες και οι γιαγιάδες που συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα των εγγονιών τους εμφανίζουν καλύτερη γνωστική λειτουργία σε σχέση με όσους δεν το κάνουν. Ειδικά στις γιαγιάδες, το όφελος φαίνεται να έχει και διάρκεια, καθώς συνδέεται με πιο αργή γνωστική έκπτωση στο μέλλον.



Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία και βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν την περίοδο 2017–2022. Οι ερευνητές ανέλυσαν τις γνωστικές ικανότητες 2.887 παππούδων και γιαγιάδων και τη σχέση τους με τα εγγόνια τους.



Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι βοηθούσαν τα εγγόνια –και γενικότερα την οικογένεια– σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα, η παραλαβή από το σχολείο ή η υποστήριξη στα μαθήματα, παρουσίαζαν καλύτερη γνωστική υγεία. Συγκεκριμένα, σημείωναν υψηλότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και λεκτικής ευχέρειας, δύο βασικούς δείκτες καλής εγκεφαλικής λειτουργίας.



Το πιο ενδιαφέρον; Τα οφέλη εμφανίζονταν ανεξάρτητα από το πόσες ώρες αφιέρωναν στη φροντίδα. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να «λιώσεις» στην κούραση για να ωφεληθείς: η ουσιαστική επαφή και η ενεργή συμμετοχή στη ζωή των εγγονών αρκεί για να κάνει καλό και στο μυαλό.

Διαβάστε εδώ πως η φροντίδα των εγγονιών επηρεάζει τον εγκέφαλο.