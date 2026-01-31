Social jetlag: Όταν το σώμα ζει σε άλλη ζώνη ώρας από τη ζωή σου

Η κούραση που δεν υποχωρεί ούτε με τον δεύτερο καφέ, το μόνιμο «θόλωμα» τα πρωινά στη δουλειά και η αίσθηση ότι το σώμα σου λειτουργεί σε άλλο ωράριο από τις υποχρεώσεις σου δεν είναι πάντα θέμα τεμπελιάς ή έλλειψης πειθαρχίας.



Για πολλούς ειδικούς, όλα αυτά μπορεί να είναι σημάδια του λεγόμενου social jetlag: μιας χρόνιας ασυμφωνίας ανάμεσα στο βιολογικό ρολόι και στο κοινωνικό πρόγραμμα. Με απλά λόγια, ζεις καθημερινά σαν να ταξιδεύεις μόνιμα ανάμεσα σε δύο ζώνες ώρας — χωρίς εισιτήριο επιστροφής.



Το σώμα ζητά ύπνο, ξεκούραση και ρυθμό, αλλά το ωράριο της ζωής τραβάει αλλού. Και αυτή η σύγκρουση αφήνει αποτύπωμα: στην ενέργεια, στη συγκέντρωση και τελικά στη συνολική υγεία. Όχι, δεν φταις εσύ πάντα. Μερικές φορές, απλώς το ρολόι σου δεν συμφωνεί με το ημερολόγιο.

Διαβάστε εδώ τι είναι το social jetlag για το οποίο μιλάνε όλοι.