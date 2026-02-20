Γιατί το άγχος σε γερνάει νωρίτερα, ειδικά να είσαι γυναίκα

Το άγχος ότι γερνάμε είναι μια φυσιολογική ανησυχία. Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι οι φόβοι γύρω από τη γήρανση ίσως δεν περιορίζονται στο ψυχολογικό επίπεδο. Επιστήμονες από το NYU School of Global Public Health διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που ανησυχούν έντονα για τη σωματική φθορά και τη μελλοντική επιδείνωση της υγείας τους εμφανίζουν ενδείξεις ταχύτερης βιολογικής γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Psychoneuroendocrinology, εξετάζει κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε μελετηθεί συστηματικά: αν το άγχος ειδικά για τη γήρανση συνδέεται με τον ίδιο τον ρυθμό γήρανσης του οργανισμού. Αν και είναι γνωστό ότι το χρόνιο στρες, η κατάθλιψη και το γενικευμένο άγχος επηρεάζουν τη σωματική υγεία, η συγκεκριμένη μορφή ανησυχίας δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, οι ερευνητές βασίστηκαν σε δεδομένα 726 γυναικών που συμμετείχαν στη μακροχρόνια αμερικανική μελέτη Midlife in the United States (MIDUS). Οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να δηλώσουν πόσο συχνά ανησυχούν για αλλαγές στην εμφάνισή τους, για την επιδείνωση της υγείας τους ή για το ενδεχόμενο να γίνουν «πολύ μεγάλες» για να αποκτήσουν παιδιά. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα αίματος για τη μέτρηση δεικτών βιολογικής γήρανσης.

Για την αξιολόγηση της γήρανσης χρησιμοποιήθηκαν δύο επιγενετικά «ρολόγια», δηλαδή εργαλεία που βασίζονται σε χημικές τροποποιήσεις του DNA και αποτυπώνουν τον ρυθμό φθοράς του οργανισμού χωρίς να αλλάζουν το ίδιο το γενετικό υλικό. Το ένα, γνωστό ως DunedinPACE, εκτιμά την ταχύτητα με την οποία γερνά το σώμα με την πάροδο του χρόνου. Το άλλο, το GrimAge2, υπολογίζει τη συσσώρευση βιολογικών βλαβών που σχετίζονται με την ηλικία.

Σαφή τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον δείκτη DunedinPACE, οι γυναίκες με υψηλότερα επίπεδα άγχους για τη γήρανση παρουσίαζαν ταχύτερη βιολογική ωρίμανση. Η συσχέτιση ήταν πιο έντονη όταν οι ανησυχίες αφορούσαν την υγεία και τη σωματική φθορά. Αντίθετα, οι φόβοι που σχετίζονταν με την εξωτερική εμφάνιση ή τη γονιμότητα δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική σύνδεση με τους βιολογικούς δείκτες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό ίσως οφείλεται στο ότι οι ανησυχίες για την υγεία είναι πιο διαρκείς και εντείνονται όσο περνούν τα χρόνια. Αντίθετα, οι προβληματισμοί για την ομορφιά ή την αναπαραγωγική ικανότητα συχνά αμβλύνονται με την ηλικία ή μεταβάλλονται. Επιπλέον, οι γυναίκες φαίνεται να βιώνουν αυξημένη πίεση γύρω από τη γήρανση, εξαιτίας κοινωνικών προτύπων που εξιδανικεύουν τη νεότητα και συνδέουν την αξία με την εμφάνιση.

Το μήνυμα της μελέτης

Το ευρύτερο μήνυμα της μελέτης είναι ότι η ψυχική και η σωματική υγεία δεν λειτουργούν σε απομονωμένα «κουτιά». Η αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και το μέλλον μας μπορεί να επηρεάζει βιολογικές διεργασίες. Η αναγνώριση του άγχους για τη γήρανση ως δυνητικά τροποποιήσιμου παράγοντα ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν όχι μόνο την ψυχική ευεξία, αλλά και τη συνολική υγεία με την πάροδο του χρόνου.