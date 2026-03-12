Τρεις κουταλιές φυστικοβούτυρο την ημέρα βοηθούν τους ηλικιωμένους να κινούνται με ευκολία

Για πολλούς ηλικιωμένους το να σηκωθούν από μία καρέκλα αποτελεί μια καθημερινή δοκιμασία δύναμης και ισορροπίας. Η συγκεκριμένη κίνηση χρησιμοποιείται συχνά από τους επιστήμονες ως ένας απλός τρόπος αξιολόγησης της λειτουργικής κατάστασης του σώματος: δείχνει πόσο δυνατοί είναι οι μύες των ποδιών, πόσο σταθερή είναι η ισορροπία και τελικά πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να ζει ανεξάρτητα χωρίς βοήθεια. Μια νέα μελέτη από την Αυστραλία υποστηρίζει ότι ένα απλό τρόφιμο της καθημερινότητας ίσως μπορεί να συμβάλει σε αυτή τη βασική ικανότητα: το φυστικοβούτυρο.

Πώς σχεδιάστηκε η έρευνα

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Deakin στη Μελβούρνη διερεύνησαν αν η καθημερινή κατανάλωση φυστικοβούτυρου μπορεί να επηρεάσει τη σωματική λειτουργία ηλικιωμένων ανθρώπων. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 120 άτομα ηλικίας 66 έως 89 ετών που ζούσαν αυτόνομα αλλά θεωρούνταν ότι είχαν αυξημένο κίνδυνο πτώσης. Για διάστημα έξι μηνών, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία κατανάλωνε καθημερινά περίπου τρεις κουταλιές φυστικοβούτυρο, ενώ η άλλη συνέχιζε τη συνηθισμένη διατροφή της, αποφεύγοντας τους ξηρούς καρπούς.

Όπως αναφέρεται στο TheBrighterSideNews καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος οι ερευνητές, επιδιώκοντας να απομονώσουν την επίδραση της διατροφής, τους ζήτησαν να διατηρήσουν την ίδια φυσική δραστηριότητα και τις ίδιες συνήθειες άσκησης. Σημαντικό μέρος της αξιολόγησης ήταν ένα απλό τεστ: πόσο γρήγορα μπορούσε κάποιος να σηκωθεί και να καθίσει πέντε φορές από μια καρέκλα με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος.

Η μικρή αλλά σημαντική βελτίωση στη μυϊκή ισχύ

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση φυστικοβούτυρου δεν επηρέασε την ταχύτητα βάδισης. Μετά από έξι μήνες δεν καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο τεστ. Ωστόσο, στο τεστ επαναλαμβανόμενης ανόρθωσης από την καρέκλα εμφανίστηκε μια μικρή αλλά αξιοσημείωτη βελτίωση. Οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν φυστικοβούτυρο ολοκλήρωναν την άσκηση περίπου 1,23 δευτερόλεπτα γρηγορότερα σε σχέση με την αρχική μέτρηση.

Η διαφορά αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και μια μεταβολή περίπου ενός δευτερολέπτου σε αυτό το τεστ θεωρείται σημαντική. Η ταχύτερη ανόρθωση από καθιστή θέση συνδέεται με μεγαλύτερη «μυϊκή ισχύ» – δηλαδή τη δυνατότητα των μυών να παράγουν δύναμη γρήγορα. Η μυϊκή ισχύς παίζει καθοριστικό ρόλο σε καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανέβασμα σκαλιών ή το γρήγορο σήκωμα από μια καρέκλα, κινήσεις που βοηθούν στην αποφυγή πτώσεων.

Παρά το εύρημα αυτό, οι ερευνητές είναι προσεκτικοί στις ερμηνείες τους. Σε άλλες δοκιμασίες φυσικής λειτουργίας –όπως το τεστ ισορροπίας, το «timed up and go» ή η δύναμη λαβής των χεριών– δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Επιπλέον, εξετάσεις σωματικής σύστασης έδειξαν ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στη μυϊκή μάζα ή στο ποσοστό λίπους. Με άλλα λόγια, το φυστικοβούτυρο δεν φαίνεται να αύξησε τη συνολική μυϊκή δύναμη των συμμετεχόντων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το όφελος πιθανόν σχετίζεται περισσότερο με την παροχή ενέργειας παρά με αύξηση της μυϊκής μάζας. Η μυϊκή ισχύς αποτελεί συνδυασμό δύναμης και ταχύτητας. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης μελέτης, οι συμμετέχοντες δεν έγιναν απαραίτητα πιο δυνατοί, αλλά φαίνεται ότι μπορούσαν να ολοκληρώσουν την κίνηση λίγο πιο γρήγορα. Το φυστικοβούτυρο, πλούσιο σε θερμίδες και καλά λιπαρά, ίσως βοήθησε σε αυτή τη μικρή αλλά μετρήσιμη βελτίωση.

Τι σημαίνουν πραγματικά τα αποτελέσματα

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το φυστικοβούτυρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την άσκηση ενδυνάμωσης, η οποία παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης πτώσεων σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι μια απλή διατροφική παρέμβαση ίσως μπορεί να ενισχύσει ορισμένες πτυχές της λειτουργικής ικανότητας. Για ηλικιωμένους που δυσκολεύονται να σηκωθούν από μια καρέκλα, η καθημερινή κατανάλωση μιας μικρής ποσότητας φυστικοβούτυρου θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρακτική και εύκολη διατροφική προσθήκη.