Η άσκηση «θεραπεύει» τον εγκέφαλό σου ακόμα και αν τρως junk food

H γυμναστική μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση σε ψυχικές διαταραχές, ακόμη και όταν η διατροφή είναι κακής ποιότητας. Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Brain Medicine, η φυσική δραστηριότητα περιόρισε συμπεριφορές που παραπέμπουν σε κατάθλιψη, παρότι τα ζώα κατανάλωναν τροφές πλούσιες σε λίπος και ζάχαρη. Αυτό δείχνει ότι η κίνηση λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος προστατευτικός παράγοντας για την ψυχική υγεία. Με απλά λόγια, ακόμη κι αν κάποιος δεν τρέφεται ιδανικά, η άσκηση εξακολουθεί να προσφέρει ψυχολογικά οφέλη.

Όπως διαβάζουμε στο Scitech Daily, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του εντέρου σε αυτή τη διαδικασία. Η ανθυγιεινή διατροφή προκαλεί εκτεταμένες αλλαγές στα χημικά παράγωγα της τροφής, επηρεάζοντας ουσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου . Η άσκηση δεν ανέστρεψε πλήρως αυτή τη διαταραχή, αλλά κατάφερε να επαναφέρει εν μέρει ορισμένα κρίσιμα μόρια. Τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι το έντερο λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη διατροφή, την κίνηση και τη ψυχική κατάσταση.

Η άσκηση ως ψυχολογικό «αντίδοτο»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένες ουσίες του εντέρου, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της διάθεσης, μειώνονται σημαντικά με την κατανάλωση junk food. Όταν όμως προστέθηκε η άσκηση, τα επίπεδα αυτών των ουσιών ανέκαμψαν μερικώς. Αυτό υποδηλώνει ότι η φυσική δραστηριότητα δεν δρα μόνο μέσω της καύσης θερμίδων, αλλά επηρεάζει βαθύτερους βιολογικούς μηχανισμούς. Η άσκηση φαίνεται να «διορθώνει» σε κάποιο βαθμό το χημικό περιβάλλον που επηρεάζει τη συναισθηματική ισορροπία.

Στο επίπεδο της συμπεριφοράς και της σκέψης, τα αποτελέσματα ήταν πιο σύνθετα. Η κακή διατροφή από μόνη της δεν προκάλεσε σοβαρά προβλήματα μνήμης ή μάθησης στα ενήλικα ζώα. Ωστόσο, η άσκηση προσέφερε μικρές αλλά μετρήσιμες βελτιώσεις στην ικανότητα προσανατολισμού και πλοήγησης, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και ήπια αγχολυτικά αποτελέσματα, που ισχύουν και σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, δηλώνοντας ότι η κίνηση ενισχύει σε κάθε περίπτωση πλευρές της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Τι αλλάζει στο έντερο και στις ορμόνες

Οι ορμονικές αλλαγές αποδείχθηκαν καθοριστικές για την κατανόηση των ευρημάτων. Η διατροφή πλούσια σε θερμίδες αύξησε έντονα ορμόνες που σχετίζονται με την αποθήκευση ενέργειας και τον μεταβολισμό. Η άσκηση περιόρισε αυτές τις αυξήσεις, επαναφέροντας μια πιο ισορροπημένη ορμονική εικόνα. Αυτή η εξισορρόπηση φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, η άσκηση λειτουργεί ως ρυθμιστής που «ηρεμεί» τον μεταβολισμό και, έμμεσα, τον εγκέφαλο.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν πιο περίπλοκες αντιδράσεις σε άλλες ορμόνες που επηρεάζουν την όρεξη και τον κορεσμό. Ανάλογα με τη διατροφή, η άσκηση ενεργοποίησε διαφορετικούς μηχανισμούς, σαν ο οργανισμός να προσπαθεί να αντισταθμίσει το διατροφικό στρες. Αυτές οι διαφοροποιήσεις δείχνουν ότι το σώμα δεν αντιδρά με έναν ενιαίο τρόπο, αλλά προσαρμόζει τις απαντήσεις του ανάλογα με το περιβάλλον. Η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να ενεργοποιεί εφεδρικές άμυνες, όταν η διατροφή είναι φτωχή.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία αφορά την πλαστικότητα του εγκεφάλου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η άσκηση ενισχύει τη δημιουργία νέων νευρικών κυττάρων σε περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη και το συναίσθημα. Όταν όμως η διατροφή ήταν ανθυγιεινή, αυτό το όφελος σχεδόν εξαφανίστηκε, που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται η ικανότητα του εγκεφάλου να ανανεώνεται, ακόμη και όταν υπάρχει σωματική δραστηριότητα.

Γιατί η διατροφή παραμένει κρίσιμη για τον εγκέφαλο

Τέλος, οι αναλύσεις έδειξαν στενές συνδέσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένα μόρια του εντέρου και τη γνωστική λειτουργία. Ορισμένες ουσίες συνδέθηκαν σταθερά με χαμηλότερες επιδόσεις, ανεξάρτητα από άσκηση ή διατροφή. Αυτό ενισχύει τη θεωρία του άξονα εντέρου–εγκεφάλου και ανοίγει τον δρόμο για νέες παρεμβάσεις. Η μελέτη συνολικά αποκαλύπτει ότι η άσκηση μπορεί να προστατεύσει τη διάθεση, ακόμη και σε «λάθος» διατροφικό περιβάλλον, αλλά για πλήρη εγκεφαλικά οφέλη, η ποιότητα της διατροφής παραμένει κρίσιμη.