Οι άνθρωποι που ξενυχτούν συστηματικά μοιράζονται ορισμένα κοινά στοιχεία

Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης, η συνήθεια της «αναβολής ύπνου» —ιδίως στους νεότερους— συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καταθλιπτικών τάσεων. Στη μελέτη συμμετείχαν 390 νέοι ενήλικες, με μέση ηλικία τα 24 έτη. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αναλυτικό ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν αν οι συμμετέχοντες ανήκουν περισσότερο σε όσους λειτουργούν καλύτερα το βράδυ ή σε εκείνους που νιώθουν πιο ενεργοί τις πρωινές ώρες. Ως «βραδινοί τύποι» θεωρήθηκαν όσοι προτιμούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά και να αναπληρώνουν τον ύπνο τους την επόμενη ημέρα, ενώ οι «πρωινοί τύποι» εμφανίζουν το ακριβώς αντίστροφο μοτίβο.

Δες τι αποκαλύπτει η έρευνα για τα κοινά χαρακτηριστικά των νυχτερινών τύπων και πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχική σου υγεία.