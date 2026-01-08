Προσοχή αν κάνεις τατουάζ ή piercing: Οι νέοι κανόνες που ισχύουν πλέον και στην Ελλάδα

Σε αυστηρότερο καθεστώς μπαίνουν τα εργαστήρια τατουάζ και piercing, με τη νέα νομοθεσία που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, να θέτει σαφείς όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία τους, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία. Πρόκειται για μια αγορά που γνωρίζει μεγάλη άνθηση, καθώς τουλάχιστον το 12% των Ευρωπαίων έχει κάποιο τατουάζ, ενώ στις ηλικίες 18 έως 35 ετών το ποσοστό αυτό σχεδόν διπλασιάζεται.

Ωστόσο, η εξάπλωση της δερματοστιξίας συνοδεύεται και από πραγματικούς κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, ήδη από τον Ιανουάριο του 2022 εφαρμόζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός REACH, ο οποίος περιορίζει τη χρήση χιλιάδων επικίνδυνων χημικών ουσιών στα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ, επιχειρώντας να θωρακίσει την υγεία των καταναλωτών.

Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία

Οι κίνδυνοι από πρόχειρες ή μη ασφαλείς πρακτικές μόνο αμελητέοι δεν είναι. Η χρήση ακάθαρτων βελονών και μη αποστειρωμένων εργαλείων μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση σοβαρών νοσημάτων, όπως η ηπατίτιδα Β, η ηπατίτιδα C και ο HIV. Την ίδια ώρα, αρκετές από τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα μελάνια έχουν χαρακτηριστεί καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, ενώ δεν είναι σπάνιες οι χρόνιες αλλεργικές αντιδράσεις, οι φλεγμονές του δέρματος και οι βλάβες στο DNA.

Ο περιορισμός REACH αφορά, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα αζωχρώματα, καρκινογόνες αρωματικές αμίνες, βαρέα μέταλλα και τη μεθανόλη, με στόχο τα χρώματα να καταστούν σαφώς ασφαλέστερα για χρήση στο ανθρώπινο σώμα.

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

Η υπουργική απόφαση Δ1γ/Γ.Π/οικ.54327, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 6633, θέτει αυστηρές προδιαγραφές για τα εργαστήρια τατουάζ και piercing. Τα στούντιο πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά σε ανεξάρτητους επαγγελματικούς χώρους, ενώ απαγορεύεται ρητά η συστέγασή τους με κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής ή γυμναστήρια.

Για τη νόμιμη λειτουργία απαιτείται γνωστοποίηση από άτομα άνω των 18 ετών, με το προσωπικό να είναι υποχρεωμένο να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας και να τηρεί σχολαστικά όλους τους κανόνες υγιεινής.

Προδιαγραφές χώρων και εξοπλισμού

Οι απαιτήσεις για τους χώρους είναι συγκεκριμένες: ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ. για την πρώτη θέση εργασίας και 10 τ.μ. για κάθε επόμενη, με τοίχους επενδυμένους έως τα δύο μέτρα με λεία και αδιαπότιστα υλικά. Κάθε θέση εργασίας οφείλει να διαθέτει νιπτήρα με ζεστό και κρύο νερό, ενώ ο πάγκος καλύπτεται υποχρεωτικά με ειδικό φύλλο μίας χρήσης.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται κλίβανος αποστείρωσης, συσκευή υπερήχων για τον καθαρισμό των εργαλείων και ειδικοί κάδοι για την απόρριψη βελονών. Τα μελάνια πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικό καταλληλότητας, ενώ τα κοσμήματα piercing οφείλουν να είναι αποστειρωμένα και κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά, όπως τιτάνιο ή χειρουργικό ατσάλι.

Διαφάνεια και ασφάλεια για τους καταναλωτές

Η νομοθεσία επιβάλλει πλήρη διαφάνεια, καθώς στα μελάνια πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα συστατικά και οι δηλώσεις ασφαλείας. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση ουσιών που είναι ήδη απαγορευμένες στα καλλυντικά ή προκαλούν διάβρωση και ερεθισμούς σε δέρμα και μάτια.



Τα τατουάζ και το piercing δεν απαγορεύονται, αλλά μπαίνουν σε αυστηρό πλαίσιο. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε η τέχνη στο σώμα να μην εξελίσσεται σε ρίσκο με μακροχρόνιες συνέπειες.