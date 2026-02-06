Καταπολέμηση του άγχους χωρίς φάρμακα – Ποια μέθοδος 24 λεπτών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι σύντομες συνεδρίες ακρόασης ειδικά σχεδιασμένης μουσικής, σε συνδυασμό με ακουστική διέγερση, μπορούν να μειώσουν αισθητά τα επίπεδα άγχους μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα. Τα ευρήματα προσφέρουν μια πρακτική, χωρίς φάρμακα , λύση για όσους θέλουν να διαχειριστούν το άγχος στην καθημερινότητά τους.

Οπως διαβάζουμε στο SciΤechDaily, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους ψυχολόγους Ντανιέλ Κ. Μάλλεν και Φρανκ Α. Ρούσο του Toronto Metropolitan University, σε συνεργασία με την εταιρεία ψηφιακής θεραπείας LUCID, η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του οικοσυστήματος Zone Learning του πανεπιστημίου. Οι επιστήμονες ήθελαν να διερευνήσουν αν σύντομες, στοχευμένες συνεδρίες ακρόασης μουσικής μπορούν να έχουν μετρήσιμα οφέλη για τα συναισθήματα των συμμετεχόντων.

Άγχος, εμπόδια στη θεραπεία και ψηφιακές εναλλακτικές

Το άγχος επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, όμως οι παραδοσιακές θεραπείες, όπως τα φάρμακα ή η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT), δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες. Οι παρενέργειες, οι μεγάλες λίστες αναμονής, το κόστος και η ανάγκη για συνεχείς συνεδρίες περιορίζουν τη χρήση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ψηφιακές θεραπείες που βασίζονται στη μουσική κερδίζουν έδαφος, καθώς προσφέρουν έναν φθηνό και ευρέως διαθέσιμο τρόπο για τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Προσφέρουν γρήγορη ανακούφιση από τα συμπτώματα άγχους χωρίς να απαιτούν φαρμακευτική αγωγή, καθιστώντας τις μια ελκυστική επιλογή για καθημερινή χρήση.

Η μελέτη και τα αποτελέσματα

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 144 ενήλικες με μέτριο επίπεδο χαρακτηριστικού άγχους, οι οποίοι ήταν ήδη υπό φαρμακευτική αγωγή για τη διαχείριση των συμπτωμάτων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες ακρόασης:

Θόρυβος (24 λεπτά, ομάδα ελέγχου) Μουσική με ακουστική διέγερση ρυθμού (ABS) – 12 λεπτά Μουσική με ABS – 24 λεπτά Μουσική με ABS – 36 λεπτά

Όλοι συμπλήρωσαν τυποποιημένα ερωτηματολόγια για το άγχος και τη διάθεση πριν και μετά την ακρόαση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μουσική με ABS μείωσε τόσο τα γνωστικά όσο και τα σωματικά συμπτώματα του άγχους, καθώς και την αρνητική διάθεση, σε σύγκριση με τον θόρυβο.

24 λεπτά, η «χρυσή δόση»

Η πιο εντυπωσιακή διαπίστωση ήταν ότι τα 24 λεπτά ακρόασης προσέφεραν τη μεγαλύτερη συνολική μείωση του άγχους. Η 24λεπτη συνεδρία απέδωσε ισάξια με την 36λεπτη και ξεπέρασε σαφώς τη 12λεπτη.

«Βλέπουμε ένα μοτίβο δοσολογίας–απόκρισης όπου περίπου 24 λεπτά μουσικής φαίνεται να είναι το ιδανικό», εξηγούν οι επικεφαλής της μελέτης. «Είναι αρκετά για να μειωθεί ουσιαστικά το άγχος, αλλά όχι τόσο που να χρειάζεται να αφιερώσει κανείς μεγάλο χρονικό διάστημα».

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η σύντομη διάρκεια είναι κρίσιμη για την πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Μια συνεδρία 24 λεπτών μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε ένα διάλειμμα από την εργασία, πριν τον ύπνο ή οποιαδήποτε στιγμή που οι άνθρωποι νιώθουν ένταση.

Μια εναλλακτική λύση για τον σύγχρονο άνθρωπο

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η μουσική, όταν συνδυάζεται με συγκεκριμένους ρυθμούς, μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη, μη φαρμακευτική μέθοδο μείωσης του άγχους. Σε έναν κόσμο όπου η πίεση και οι απαιτήσεις είναι συνεχείς, μια σύντομη, επιστημονικά δοκιμασμένη συνεδρία ακρόασης μπορεί να προσφέρει γρήγορη και ασφαλή ανακούφιση.

Μελλοντικά θα διερευνηθεί αν η τακτική χρήση αυτής της μεθόδου μπορεί να έχει μακροχρόνια οφέλη για τη διαχείριση του άγχους, καθώς και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα, π.χ. στο σπίτι, στο γραφείο, ακόμα και στα σχολεία.



Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο PLOS Mental Health.