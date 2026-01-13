Το άγχος δεν είναι μόνο ψυχολογικό αλλά οφείλεται και στην έλλειψη ενός θρεπτικού συστατικού

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το άγχος συνδέεται και με τη χημεία του εγκεφάλου, όχι μόνο με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Για πολλούς ανθρώπους, τα συμπτώματα δεν είναι απλώς «στο μυαλό τους», αλλά μπορεί να σχετίζονται με ελλείψεις βασικών θρεπτικών στοιχείων που επηρεάζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Ο ρόλος της χολίνης στον εγκέφαλο

Μια εκτεταμένη ανάλυση πολλών μελετών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Biological Psychiatry έδειξε ότι άτομα με αγχώδεις διαταραχές εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα χολίνης στον εγκέφαλο. Το εύρημα αυτό ξεχωρίζει, γιατί για πρώτη φορά εντοπίζεται ένα σταθερό βιοχημικό μοτίβο. Οι ερευνητές δεν μιλούν για απλή συσχέτιση, αλλά για μια επαναλαμβανόμενη εικόνα που εμφανίζεται σε διαφορετικές μελέτες. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για μια νέα ματιά στο άγχος, πέρα από τη στενή ψυχολογική του ερμηνεία.

Οπως διαβάζουμε στο ZME Science Η χολίνη είναι ένα θρεπτικό συστατικό που σπάνια μας απασχολεί παρότι παίζει κρίσιμο ρόλο στον οργανισμό. Συμμετέχει στη δομή των κυττάρων, στη δημιουργία ουσιών που μεταφέρουν σήματα στον εγκέφαλο και στη σωστή λειτουργία της μνήμης και της συγκέντρωσης. Για την ψυχική υγεία, έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή συμβάλλει στη διατήρηση της μυελίνης, του προστατευτικού περιβλήματος των νεύρων, που εξασφαλίζει ομαλή και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ τους.

Ποια τρόφιμα περιέχουν χολίνη

Παρότι ο οργανισμός μας μπορεί να παράγει μικρές ποσότητες χολίνης, αυτές δεν επαρκούν για τις καθημερινές ανάγκες. Η διατροφή είναι βασική πηγή της, με τρόφιμα όπως τα αυγά, τα πουλερικά, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς και ορισμένα λαχανικά. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετές από αυτές τις τροφές σε σταθερή βάση. Έτσι, μια ήπια αλλά χρόνια έλλειψη μπορεί να περνά απαρατήρητη, επηρεάζοντας σταδιακά τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί το άγχος συνδέεται με χαμηλή χολίνη. Η κυρίαρχη θεωρία αφορά τη μόνιμη κατάσταση υπερδιέγερσης που χαρακτηρίζει τις αγχώδεις διαταραχές. Ο εγκέφαλος βρίσκεται συνεχώς σε συναγερμό και παράγει αυξημένες ποσότητες ορμονών του στρες. Αυτή η διαρκής ένταση φαίνεται να ενεργοποιεί μηχανισμούς που καταναλώνουν περισσότερη χολίνη, εξαντλώντας τα διαθέσιμα αποθέματα.

Όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται υπό χρόνιο στρες, αυξάνονται οι ανάγκες για επιδιόρθωση και ανανέωση των νευρικών ινών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί μεγάλες ποσότητες χολίνης. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: το άγχος αυξάνει την κατανάλωση χολίνης, η έλλειψη χολίνης αποδυναμώνει τη νευρική λειτουργία και αυτό με τη σειρά του μπορεί να επιδεινώσει το άγχος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση της χολίνης με τα ωμέγα λιπαρά οξέα. Η χολίνη χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό μεταφοράς προς τον εγκέφαλο που μοιράζεται με το DHA, ένα βασικό ωμέγα λιπαρό. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα ιχθυελαίου έχουν θετικά αποτελέσματα στο άγχος. Δεν δρουν απαραίτητα άμεσα στα συμπτώματα, αλλά ενδέχεται να διευκολύνουν την είσοδο της χολίνης στον εγκέφαλο.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως η χολίνη αποτελεί θεραπεία για το άγχος. Δεν αποδείχθηκε ότι η λήψη συμπληρωμάτων μειώνει τα συμπτώματα. Αυτό που δείχνει η μελέτη είναι ότι υπάρχει ένα βιολογικό έλλειμμα που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση. Το σημαντικό μήνυμα είναι ότι το άγχος έχει και σωματική διάσταση, και η φροντίδα της διατροφής μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματικό κομμάτι μιας συνολικής προσέγγισης.