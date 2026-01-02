Αν ροχαλίζεις κινδυνεύεις από κατάθλιψη και στρες - Τι δείχνει νέα μελέτη

Η αποφρακτική υπνική άπνοια μπορεί να περάσει απαρατήρητη για χρόνια, αφού συχνά δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα τη μέρα. Ωστόσο, οι διακοπές στην αναπνοή κατά τη διάρκεια της νύχτας στρεσάρουν το σώμα σου και επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου. Η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA Psychiatry έδειξε ότι η ελλειπής ξεκούραση που συνοδεύεται από την υπνική άπνοια συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους και ψυχολογικής δυσφορίας. Αν παρατηρείς υπερβολική υπνηλία, ροχαλητό ή σου έχει αναφέρει κάποιος ότι σταματάς να αναπνέεις στον ύπνο, αυτά μπορεί να είναι σημαντικά σημάδια που αξίζει να ελέγξεις.

Πώς η άπνοια παραμένη αδιάγνωστη

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, άτομα με διαταραχές άγχους ή κατάθλιψης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιομεταβολικών προβλημάτων, αναπηρίας, ανεργίας και νοσηλείας. Επιπλέον, οι ψυχικές νόσοι κοστίζουν περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια τον χρόνο λόγω μειωμένης παραγωγικότητας. Η υπνική άπνοια, αν και κοινή, συχνά μένει αδιάγνωστη, αλλά η θεραπεία της είναι εφικτή και αποτελεσματική. Η έγκαιρη αντιμετώπισή της μπορεί να μειώσει τόσο το σωματικό όσο και το ψυχικό βάρος, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής και προστασία από μελλοντικά προβλήματα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη βασίστηκε σε καναδικά δεδομένα για τη γήρανση, η οποία παρακολουθεί παράγοντες όπως τη φυσική κατάσταση, την ψυχολογία, τον τρόπο ζωής και την κοινωνική κατάσταση των μεσήλικων και μεγαλύτερων ενηλίκων. Συμμετείχαν πάνω από 30.000 άτομα ηλικίας 45 έως 85 ετών, με παρακολούθηση σχεδόν τριών ετών. Ο κίνδυνος υπνικής άπνοιας εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο STOP και μέσω παρατήρησης από άλλους αν κάποιος σταματούσε να αναπνέει στον ύπνο του. Τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι βρέθηκαν σε υψηλό κίνδυνο είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Όσοι βρέθηκαν με υψηλό κίνδυνο υπνικής άπνοιας είχαν περίπου 40% μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν σημάδια κακής ψυχικής υγείας τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της μελέτης, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν προηγούμενα προβλήματα. Αυτό αφορούσε κυρίως κατάθλιψη και διαταραχές της διάθεσης, ενώ οι συσχετίσεις με άγχος και ψυχολογική δυσφορία ήταν πιο ασθενείς. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την ιδέα ότι η διακοπτόμενη αναπνοή και ο κακός ύπνος μπορούν να επηρεάσουν βαθιά την ψυχική σου ευημερία με την πάροδο του χρόνου.

Άτομα υψηλού κινδύνου

Κάποιοι μέσα στην ομάδα υψηλού κινδύνου ήταν πιο ευάλωτοι από άλλους. Γυναίκες, άτομα με χαμηλότερο εισόδημα ή χειρότερη γενική υγεία, καθώς και όσοι αντιμετώπιζαν άλλα προβλήματα ύπνου όπως αϋπνία ή Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν νέα ψυχικά προβλήματα. Η μελέτη δείχνει ότι η υπνική άπνοια δεν λειτουργεί απομονωμένα, αλλά αλληλεπιδρά με κοινωνικούς, σωματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική υγεία.

Ο πόνος είναι σημαντικός παράγοντας στην αλληλεπίδραση μεταξύ υπνικής άπνοιας και ψυχικής υγείας. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να ενισχύσει το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ οι διαταραχές ύπνου μπορούν να επιδεινώσουν την αντίληψη του πόνου. Η μελέτη υποδηλώνει ότι η αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο βελτιώνοντας τον ύπνο αλλά και μειώνοντας τα συμπτώματα πόνου και ψυχολογικής καταπόνησης, κάτι που θα μπορούσε να καλυτερεύσει σημαντικά την καθημερινότητά σου.

Οι πιθανές αιτίες της σχέσης υπνικής άπνοιας και ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν τις πτώσεις οξυγόνου που επηρεάζουν τα εγκεφαλικά συστήματα, τις διακοπές του ύπνου που αναστέλλουν τις ορμόνες και αυξάνουν το στρες, και την φλεγμονή, η οποία έχει συνδεθεί με κατάθλιψη. Επιπλέον, η υπνική άπνοια συχνά συνοδεύεται από καρδιομεταβολικά προβλήματα που επιβαρύνουν την ψυχική σου κατάσταση.

Τα πρακτικά συμπεράσματα είναι σαφή. Αν ροχαλίζεις, νιώθεις υπερβολική υπνηλία, έχεις υψηλή πίεση ή κάποιος παρατήρησε ότι σταματάς να αναπνέεις στον ύπνο, αξίζει να εξεταστείς για υπνική άπνοια. Για τους γιατρούς, η ενσωμάτωση σύντομων εξετάσεων με αξιολογήσεις ύπνου μπορεί να εντοπίσει υψηλού κινδύνου άτομα νωρίτερα. Αν ήδη λαμβάνεις θεραπεία για κατάθλιψη ή άγχος, η ταυτόχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας μπορεί να μειώσει το χρόνιο στρες που εμποδίζει τη βελτίωση των συμπτωμάτων σου.