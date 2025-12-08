Ξέχνα το «επί 7»: Οι επιστήμονες προτείνουν μια νέα φόρμουλα για τον υπολογισμό της ηλικίας του σκύλου σου

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Cell Systems αλλάζει εντελώς όσα ξέραμε για την «ηλικία» των σκύλων σε ανθρώπινα χρόνια. Ερευνητές ανέλυσαν μοριακές αλλαγές στο DNA και κατέληξαν ότι η δημοφιλής μέθοδος «επί 7» δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Η μελέτη δείχνει πως οι σκύλοι ακολουθούν δικό τους ρυθμό ωρίμανσης, πιο γρήγορο στα πρώτα χρόνια, κάτι που επιτρέπει μια πιο ακριβή κατανόηση της φάσης ζωής στην οποία βρίσκεται κάθε ζώο.

Το μοριακό ρολόι των σκύλων

Όπως διαβάζουμε στο Popular Mechanics, η έρευνα βασίστηκε στην εξέταση της μεθυλίωσης DNA – μιας χημικής τροποποίησης που μεταβάλλει τη λειτουργία ορισμένων γονιδίων. Η ομάδα μελέτησε 104 λαμπραντόρ από νεογνά μέχρι υπερήλικα ζώα για να καταγράψει τις μεταβολές που σχετίζονται με το γήρας. Η μεθυλίωση λειτουργεί ως «ρολόι» που δείχνει πόσο έχει επηρεαστεί ο οργανισμός από χρόνο, περιβάλλον και κληρονομικότητα, μια μέθοδος που ήδη χρησιμοποιείται και στους ανθρώπους.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο μηχανισμός μεθυλίωσης στα σκυλιά εξελίσσεται με τρόπο που θυμίζει έντονα τον ανθρώπινο. Περιοχές του γονιδιώματος με υψηλούς ρυθμούς μετάλλαξης φάνηκε να αλλάζουν με παρόμοιο μοτίβο και στα δύο είδη. Η βιολογική αυτή συγγένεια εξηγεί γιατί άνθρωποι και σκύλοι μοιράζονται κοινά στάδια ανάπτυξης, όπως αντίστοιχα χρονικά σημεία οδοντοφυΐας στη βρεφική ηλικία.

Ανεξάρτητα από τη ράτσα, τα περισσότερα σκυλιά ακολουθούν προβλέψιμη εξελικτική πορεία: φτάνουν στην εφηβεία γύρω στους 10 μήνες και σπάνια ζουν πέρα από τα 20. Μοιράζονται επίσης πολλές από τις παθήσεις που εμφανίζονται στους ανθρώπους όσο μεγαλώνουν, συμπεριλαμβανομένων μορφών καρκίνου, καρδιαγγειακών προβλημάτων και εκφυλιστικών νόσων των αρθρώσεων. Αυτό καθιστά τους σκύλους σημαντικά μοντέλα για τη μελέτη του γήρατος.

Ο νέος τύπος υπολογισμού

Με βάση τα δεδομένα, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν νέο μαθηματικό τύπο που αποτυπώνει καλύτερα τη βιολογική ηλικία του σκύλου. Σύμφωνα με τον νέο τύπο, πολλαπλασιάζει τον φυσικό λογάριθμο της ηλικίας του ζώου με τον αριθμό 16 και προσθέτει 31. Το αποτέλεσμα μεταφράζει την πραγματική μοριακή «φθορά» του οργανισμού σε αντίστοιχη ανθρώπινη ηλικία, προσφέροντας μια πιο ρεαλιστική εικόνα.

Το νέο αυτό σύστημα εξηγεί και γιατί ένας σκύλος δύο ετών θεωρείται βιολογικά αντίστοιχος με άνθρωπο γύρω στα 40. Στις πρώτες φάσεις της ζωής, το μοριακό ρολόι των σκύλων προχωρά πολύ ταχύτερα από το ανθρώπινο, ενώ στη συνέχεια επιβραδύνεται. Αυτό το διαφορετικό «tempo» γήρανσης δείχνει ότι η ανάπτυξη στα ζώα γίνεται με πολύ πιο συμπυκνωμένο ρυθμό.

Η μελέτη περιορίστηκε στα λαμπραντόρ, αλλά οι επιστήμονες σχεδιάζουν να επεκτείνουν την έρευνα σε περισσότερες ράτσες ώστε να διαπιστωθεί αν το μοτίβο γήρανσης είναι κοινό ή ποικίλλει σημαντικά. Η εξέταση της γενετικής ποικιλίας μεταξύ των ειδών μπορεί να αποκαλύψει νέους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής και την ευαλωτότητα σε ασθένειες.