Εντυπωσιακή προσομοίωση: Τι βλέπουν και ακούν οι σκύλοι όταν μας κοιτάζουν

Είναι ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει όποιον έχει σκύλο στη ζωή του: Πώς σας βλέπει και σας ακούει ο αγαπημένος σας φίλος; Οι σκύλοι έχουν πολύ διαφορετικές αισθητηριακές αντιλήψεις από τους ανθρώπους.



Όσον αφορά τα μάτια τους, αν οι σκύλοι ήταν άνθρωποι, θα φορούσαν γυαλιά, καθώς η όρασή τους δεν είναι καλή. Ένας σκύλος θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων για να δει ένα αντικείμενο τόσο καλά όσο ένας άνθρωπος σε απόσταση 23 μέτρων. Επίσης, οι σκύλοι δεν μπορούν να δουν ορισμένα χρώματα, όπως κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο. Αντιλαμβάνονται καλύτερα τα μπλε και τα κίτρινα χρώματα.



Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο άσχημα όσον αφορά την όρασή τους. Οι επιπλέον ραβδώσεις στον αμφιβληστροειδή τους και οι μεγαλύτερες κόρες των ματιών τους, τους βοηθούν να βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι και επίσης βλέπουν καλύτερα τα κινούμενα αντικείμενα σε σχέση με τους ανθρώπους.



Έχουν 10 έως 20 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία στην κίνηση από τους ανθρώπους, σύμφωνα με το PetMD.

Η ακοή τους είναι επίσης πολύ διαφορετική από αυτή των ανθρώπων. Μπορούν να ακούσουν ήχους που είναι δύο φορές πιο υψηλοί από ό,τι εμείς, ακούγοντας έως και 45.000 Hz, ενώ το περισσότερο που μπορούμε να ακούσουμε οι άνθρωποι είναι 20.000 Hz.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ακούσουν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε, όπως έντομα και τρωκτικά, αλλά και το βουητό των ηλεκτρικών φώτων και των κρυστάλλων χαλαζία στα ψηφιακά ρολόγια.



Μπορούν επίσης να ακούσουν ήχους που είναι περίπου τέσσερις φορές πιο αδύναμοι από ό,τι οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να ακούσουν ήχους χαμηλότερης συχνότητας.



Έχουν επίσης μια πιο αργή αντίληψη του χρόνου από εμάς λόγω του υψηλού μεταβολισμού τους - μία ώρα για εμάς είναι σαν 75 λεπτά για αυτούς.

Το ντοκιμαντέρ του BBC Earth «Secret Life of Dogs» αποκάλυψε: «Τα μάτια των σκύλων επεξεργάζονται αυτό που βλέπουν πιο γρήγορα από εμάς. Είναι σχεδόν σαν να βλέπουν σε αργή κίνηση».

Πώς θα ήταν να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια του σκύλου σου;

Ο YouTuber, Μπεν Τζόρνταν, όπως διαβάζουμε στο Unilad, αποφάσισε να κάνει μια προσομοίωση του τρόπου με τον οποίο ένας σκύλος μπορεί να αντιλαμβάνεται τα πράγματα.



Στο βίντεο, η κάμερα δείχνει την οπτική γωνία ενός σκύλου από το έδαφος, με τα χρώματα να είναι πιο έντονα και τα αντικείμενα πιο θολά από ό,τι τα βλέπουμε εμείς.



Ο Τζόρνταν εξηγεί ότι οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον χρόνο ως περίπου 33% πιο καθυστερημένα από ό,τι εμείς. Έτσι, όταν έπαιξε το βίντεο, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένης της φωνής του, ήταν πιο χαμηλοί και οι κινήσεις πιο αργές.

Φυσικά, αυτό δεν δίνει την πλήρη εικόνα, καθώς η πιο σημαντική αίσθηση για έναν σκύλο είναι η όσφρηση. Έχουν 60 φορές περισσότερους αδένες οσμής στη μύτη τους από εμάς, ενώ το μέρος του εγκεφάλου τους που ελέγχει την όσφρηση είναι 40 φορές μεγαλύτερο.



Έτσι, ενώ η όρασή τους είναι λιγότερο καθαρή από τη δική μας, η όσφρησή τους είναι τόσο ευαίσθητη που τα σκυλιά μπορούν ακόμη και να εκπαιδευτούν να μυρίζουν τον καρκίνο.