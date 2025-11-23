Η υιοθεσία ενός αδέσποτου ζώου αποτελεί μια πράξη αγάπης και ευθύνης. Το να πάρουμε ένα ζωάκι που κινδυνεύει στον δρόμο και να του χαρίσουμε τη θαλπωρή και την ασφάλεια του σπιτιού μας, απαιτεί να ακολουθήσουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες.

Καταρχάς, κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει στην Ελλάδα μπορεί να υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο από τον Δήμο, ένα φιλοζωικό σωματείο ή μια φιλοζωική οργάνωση, ακόμη κι από ένα καταφύγιο ιδιώτη.

Ο νόμος 4830/2021 προβλέπει ότι τα αδέσποτα ζώα που υιοθετούνται πρέπει να καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ). Επιπλέον, όσοι υιοθετούν αδέσποτα πρέπει να υπογράφουν σύμβαση υιοθεσίας και να ενημερωθούν (ή να επικαιροποιηθούν) τα στοιχεία του ζώου στο ΕΜΖΣ.



Unsplash

Προϋποθέσεις για υιοθεσία

Οι πολίτες που επιθυμούν να υιοθετήσουν πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

να είναι άνω των 18 ετών,

να μην είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παραβατών για παραπτώματα σχετικά με ζώα συντροφιάς,

να μην έχουν παραδώσει ζώο σε Δήμο εντός των τελευταίων τριών ετών.

Με την ενιαία λειτουργία της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας, ο στόχος της Πολιτείας είναι να ενισχυθεί η προστασία των ζώων, να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων και να αυξηθούν οι υπεύθυνες υιοθεσίες σε όλη τη χώρα.

Όλα τα διαθέσιμα προς υιοθεσία αδέσποτα ζώα της χώρας συγκεντρώνονται πλέον στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, η οποία λειτουργεί μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Πρόκειται για το πιο οργανωμένο μέχρι σήμερα ψηφιακό σύστημα καταγραφής και προβολής ζώων που αναζητούν οικογένεια, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας.

Οι πολίτες που επιθυμούν να υιοθετήσουν έναν τετράποδο φίλο μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση μέσα από την πλατφόρμα, έχοντας πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία και φωτογραφίες για κάθε ζώο. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των χρηστών.

Αρμόδιοι φορείς για την υποχρεωτική καταχώρηση αδέσποτων ζώων στην πλατφόρμα είναι οι εκάστοτε διαχειριστές τους:

α) οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΜΖΣ και διαθέτουν τον ρόλο «υπάλληλος δήμου»,

β) οι εκπρόσωποι των εγγεγραμμένων Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων που έχουν καταχωριστεί στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων,

γ) οι εκπρόσωποι εγγεγραμμένων, στο σχετικό Υπομητρώο, καταφυγίων (οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), τα εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες φιλόζωοι, που διατηρούν καταφύγια).

Οι ανωτέρω οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας ή αν για οποιαδήποτε λόγο το ζώο δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς υιοθεσία.

Unsplash

Τι αναγράφεται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα

Για τα προς υιοθεσία ζώα στην πλατφόρμα αναγράφονται υποχρεωτικά τα:

α) Όνομα, ημερομηνία γέννησης με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, είδος (σκύλος ή γάτα), φύλο και φυλή, εφόσον αυτή δύναται με ακρίβεια να προσδιοριστεί.

β) Αριθμός ταυτοποίησης (μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης microchip).

γ) Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και/ή κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του υπεύθυνου προς υιοθεσία.

δ) Σύντομο κείμενο αναφοράς για το προς υιοθεσία ζώο, το οποίο μπορεί να διευκολύνει την υιοθεσία.

ε) Φωτογραφία του ζώου,

και προαιρετικά μπορούν να συμπληρωθούν:

στ) Tυχόν έξοδα σίτισης και ιατρικής φροντίδας που έχουν αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει οι υπεύθυνοι προς υιοθεσία και τα οποία οφείλει να καταβάλει αυτός που θα υιοθετήσει το ζώο. Απαγορεύεται η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης του ζώου και τυχόν δαπανών σίτισης και ιατρικής φροντίδας, τα οποία έχει αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει ο υπεύθυνος για την υιοθεσία και τα οποία αναρτώνται στην Πλατφόρμα.

ζ) Τυχόν υπερσύνδεσμος βίντεο που αφορά το συγκεκριμένο ζώο και

η) τυχόν υπερσύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες υιοθεσίας για το ίδιο ζώο (π.χ. στην ιστοσελίδα φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης).

Όσα από τα ανωτέρω στοιχεία έχουν ήδη καταχωρισθεί στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς αντλούνται απευθείας από αυτό κατόπιν διασταύρωσης με τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip) του καταχωρισμένου ζώου.

Η επιτυχής καταχώριση στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας δημιουργεί έναν μοναδικό υπερσύνδεσμο, ο οποίος υποχρεωτικά αναρτάται σε οποιαδήποτε άλλη καταχώριση της αγγελίας σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πληροφορία που αναρτάται στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας είναι δημόσια προσβάσιμη. Ειδικά ο ανάδοχος του ζώου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία ή όχι.

Κάθε ζώο μπορεί να έχει μια και μόνη εγγραφή στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας. Επίσης, τονίζεται πως δεν αναρτάται στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας αγγελία προς πώληση.