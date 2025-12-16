Από σκύλους γίγαντες μέχρι διάσημους τραγουδιστές: Αυτά είναι τα πιο περίεργα ρεκόρ Γκίνες του 2025

Το 2025 ήταν μια απίστευτη χρονιά καθώς καταγράφηκαν δεκάδες ρεκόρ με νέα επιτεύγματα να διακρίνονται για τη διαφορετικότητά τους κατακτώντας μια θέση στο βάθρο.

Καθώς το έτος φτάνει στο τέλος του, η επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες παρουσίασε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου τα ξεχωριστά κατορθώματα ανθρώπων αλλά και ζώων που κατατέθηκαν και ενσωματώθηκαν στο νέο βιβλίο.

Τετράποδοι θρύλοι

Το Φεβρουάριο, o King Kong έλαβε το βραβείο του ψηλότερου ζωντανού βούβαλου νερού. Αγγίζει το απίστευτο ύψος των 1.85 μέτρων και ζει σε μια φάρμα στην Ταϊλάνδη.

Τον Απρίλιο 2025, βραβείο έλαβαν ο υψηλότερος σκύλος στον κόσμο, ένας Μεγάλος Δανός ονόματι Reggie, και η μικρότερη σκυλίτσα στον κόσμο, ένα Τσιουάουα ονόματι Pearl (και οι δύο από τις ΗΠΑ). Τα δυο σκυλάκια συναντήθηκαν για πρώτη φορά και φωτογραφήθηκαν σε φάρμα.

Παρά το γεγονός ότι ο Reggie μετρά 1.007 μέτρα στο ύψος και η Pearl μόλις 9.14 εκατοστά, έγιναν γρήγορα φίλοι.

Τον Οκτώβριο 2025, η Επιτροπή Guiness συνάντησε δύο υπέροχα, γαϊδούρια που ζουν μαζί σε ένα καταφύγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Dynamic Derrick είναι το μεγαλύτερο ζωντανό γαϊδούρι στον κόσμο, με ύψος 1.67 μέτρα και η Bambou έχει τα μεγαλύτερα αυτιά με μέγεθος 35 εκατοστά.

Διάσημες προσωπικότητες

Τον Ιούνιο 2025, ο τζαμαϊκανός αθλητής του στίβου Usain Bolt ανακηρύχθηκε ICON. Ο θρυλικός σπρίντερ έβαλε τις γνώσεις του για τα ρεκόρ των 100 μέτρων σε δοκιμασία, με έναν κουίζ από τον αρχισυντάκτη του βιβλίου, Craig Glenday.

Τον Αύγουστο 2025, η κορυφαία τραγουδίστρια της country μουσικής, Dolly Parton, μπήκε και εκείνη με τη σειρά της στις σελίδες του βιβλίου Guinness World Records ως ICON. Η καριέρα της είναι ζηλευτή ενώ έχει γράψει μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

Cool παιδιά

Τον Μάρτιο 2025, ο Alberto Davila Aragon (Ηνωμένο Βασίλειο) έδειξε τις απίστευτες ικανότητες μνήμης του, σπάζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες δεκαδικές θέσεις του αριθμού Πι που ανακαλεί κάποιος σε 1 λεπτό. Είχε αποστηθίσει 280 αριθμούς!

Τον Μάιο 2025, τέσσερα πολύ ξεχωριστά μωρά γιόρτασαν τα πρώτα τους γενέθλια. Οι Lainey, Kali, Lennon και Koen Bryant, γνωστοί και ως «Τα τετράδυμα του Aubs», είναι τα πιο πρόωρα τετράδυμα που γεννήθηκαν ποτέ, με 23 εβδομάδες και 4 ημέρες κύησης.

Λάτρεις του φαγητού

Τον Ιούνιο 2025, δυο φίλοι και δημιουργοί περιεχομένου, ο Φοίνιξ Ρος και ο Όλι Πάτερσον (και οι δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο) συνεργάστηκαν για να φτιάξουν το μεγαλύτερο ρολό με αυγό. Το γιγάντιο σνακ ζύγιζε 7,81 κιλά. Τα δυο αγόρια το κατανάλωσαν μέσα σε κάποιες εβδομάδες.

Τον Σεπτέμβριο 2025, η Hilda Baci (Νιγηρία), διάσημη για τους μαραθώνιους μαγειρικής, συνεργάστηκε με τον Gino για να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη μερίδα ρυζιού jollof σε νιγηριανό στιλ.

New record: Largest serving of Nigerian style jollof rice - 8,780 kg (19,356 lb 9 oz) achieved by Hilda Baci and Gino in Victoria Island, Lagos, Nigeria 🇳🇬 pic.twitter.com/ErJLEJR5Qr — Guinness World Records (@GWR) September 15, 2025

Απίστευτοι άνθρωποι

Τον Μάρτιο 2025, η dragqueen Marmalade γνωστή από τη συμμετοχή της στην εκπομπή του RuPaul’s Drag Race UK φόρεσε το φόρεμα με τα περισσότερα λουλούδια που έχουν ραφτεί ποτέ. Συγκεκριμένα, το ένδυμά της μετρούσε 1862 νάρκισσους ως ένδειξη εθνικής υπερηφάνειας.

Τον Ιούνιο 2025, ο Vitomir Maričić από την Κροατία κατέρριψε ένα ρεκόρ που πολλοί θεωρούσαν άπιαστο. Κράτησε την αναπνοή του για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας τον τίτλο για την μεγαλύτερη άπνοια που έχει καταγραφεί ποτέ.

Και τέλος, τον Σεπτέμβριο 2025, ο John Ferguson (Καναδάς) έγινε ο πιο κοντός άνθρωπος στον κόσμο που έκανε wing walking, σε ύψος 1.24 μέτρα.

Φυσικά αν θέλετε να δείτε όλα τα ρεκόρ που καταγράφηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στην επίσημη ιστοσελίδα των Ρεκόρ Γκίνες.