Πώς μια «τρελή» ιδέα έγραψε ιστορία κατακτώντας Ρεκόρ Γκίνες - Τι είναι το «Big Banana Car» που κάνει χαμό

Στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ένα τεράστιο, κίτρινο αυτοκίνητο σε σχήμα μπανάνας κλέβει την παράσταση – και τα βλέμματα! Πίσω από το τιμόνι, ο Steve Braithwaite, ένας τύπος με φαντασία, χιούμορ και μια... ιδιαίτερη αγάπη για τα φρούτα. Το αποτέλεσμα; Το «Big Banana Car» που κάνει χαμό στην Αμερική και μόλις μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες ως το μακρύτερο μπανάνα-όχημα του πλανήτη!

Η ιδέα γεννήθηκε το 2009, όταν η τότε σύζυγος του Steve του είπε χαριτολογώντας: «Γιατί δεν φτιάχνεις ένα μπανάνα-αυτοκίνητο;». Κι εκείνος την πήρε στα σοβαρά. Μετά από 2,5 χρόνια Κυριακάτικης δουλειάς και $25.000, ο Steve μετέτρεψε ένα παλιό Ford F-150 του 1993 σε ένα πρωτοποριακό τετράτροχο φρούτο.

Ο Steve έχει ταξιδέψει με το Banana Car σε 42 πολιτείες των ΗΠΑ, μοιράζοντας χαμόγελα και φωτογραφίες όπου σταθεί. Πώς χρηματοδοτεί τα ταξίδια του; Πολύ απλά: προσφέρει βόλτες στο banana car με δωρεές. «Μου δίνουν ό,τι ποσό θέλουν. Οι περισσότεροι απλώς θέλουν να πουν ότι κάθισαν σε μια μπανάνα!»

Μήκος: σχεδόν 7 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα:136 km/h

Μηχανή: V8, 8 mpg

Χωρητικότητα καυσίμου: 196 λίτρα σε δύο δεξαμενές

Κατασκευή: Από πλαίσιο Ford F-150 του 1993, ενισχυμένο με rebar, chicken wire, spray foam και fiberglass

Θέσεις: 4 άτομα (οδηγός + 3 επιβάτες σε σειρά) Η εξωτερική βαφή έγινε από τον τοπικό καλλιτέχνη Rick Willens και μοιάζει απόλυτα με μια... πραγματική Cavendish μπανάνα!

Για τον Steve, είναι ένας τρόπος να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν και για εμάς μια υπενθύμιση ότι η τρέλα, το χιούμορ και η φαντασία μπορούν να μας πάνε μακριά. Κυριολεκτικά.

Δείτε βίντεο: