Απόλαυση ή τρέλα; Το Ντουμπάι σερβίρει τον πιο ακριβό καφέ στον κόσμο και κατακτά νέο ρεκόρ Γκίνες

Στο Ντουμπάι, τίποτα δεν μοιάζει υπερβολικό – ούτε καν ένα φλιτζάνι καφέ! Η πολυτελής καφετέρια Roasters, με δεκάδες υποκαταστήματα σε ολόκληρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατέρριψε πρόσφατα το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τον πιο ακριβό καφέ που έχει σερβιριστεί ποτέ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό κατάστημα της στη Λεωφόρο του Ντουμπάι, ένας πελάτης είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει έναν καφέ που περισσότερο θύμιζε γεύμα υψηλής γαστρονομίας παρά ένα απλό ρόφημα. Ο καφές παρασκευάστηκε με τη μέθοδο V60, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά σπάνιους κόκκους γκέισα από το διάσημο αγρόκτημα Hacienda La Esmeralda στον Παναμά, και σερβιρίστηκε μέσα σε ένα χειροποίητο ιαπωνικό κρυστάλλινο ποτήρι Edo Kiriko.

Η εμπειρία δεν σταμάτησε εκεί: το σερβίρισμα συνοδεύτηκε από ένα κομμάτι τιραμισού και παγωτό σοκολάτας αρωματισμένο με τους ίδιους σπάνιους κόκκους. Ο πελάτης δεν πήρε απλώς έναν καφέ, αλλά παρακολούθησε μια ολόκληρη «ιεροτελεστία», με τον barista να ζυγίζει, να μετρά και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία μπροστά του με απόλυτη ακρίβεια. Και όλα αυτά; Στην «ταπεινή» τιμή των 2.500 ντιράμ (680 δολάρια) το φλιτζάνι.

Ο «ανώνυμος» πελάτης απόλαυσε τον ακριβότερο καφέ στον κόσμο, ενώ παράλληλα μπορούσε να διαβάσει σε ειδικές κάρτες λεπτομέρειες για τους κόκκους και την προέλευση του ροφήματος.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Roasters τραβάει τα βλέμματα – μόλις τον περασμένο μήνα ξόδεψε… μια μικρή περιουσία (604.000 δολάρια) για να αγοράσει ολόκληρη παρτίδα 20 κιλών καφέ γκέισα στη διάσημη δημοπρασία Best of Panama 2025.

Όπως δήλωσε ο CEO και συνιδρυτής της εταιρείας, Konstantin Harbuz, το ρεκόρ αυτό δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αλλά και «απόδειξη ότι το Ντουμπάι μπορεί να προσφέρει τις πιο σπάνιες και πολυτελείς εμπειρίες καφέ στον κόσμο».

Δείτε βίντεο: