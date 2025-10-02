Πασίγνωστη εταιρεία καφέ αλλάζει το όνομά της μετά από 133 χρόνια - Ο απίθανος λόγος

Μια απρόσμενη αλλαγή ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής καφέ Maxwell House καθώς όπως τόνισε θέλει να συγχρονίσει το όνομά της με τον τρόπο ζωής των νέων.

Έτσι λοιπόν, η πασίγνωστη εταιρεία θα αλλάξει το όνομά της μετά από 133 χρόνια και πλέον θα λέγεται «Maxwell Apartment». Φυσικά το χαρμάνι του καφέ της θα παραμείνει το ίδιο με την ανακοίνωση να αναφέρει «γεύση, άρωμα, ποιότητα και συστατικά δεν αλλάζουν. Η αλλαγή επωνυμίας γίνεται μόνο κατ' όνομα για να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα των σημερινών καταναλωτών».

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή;

Όπως εξηγεί στο σημείωμά της η εταιρεία. οι λόγοι εντοπίζονται στο ότι σχεδόν το ένα τρίτο των Αμερικανών νοικιάζουν πλέον μικρότερα σπίτια, αντί να αγοράζουν κατοικίες πλήρους μεγέθους.

«Τα δύο τρίτα των Αμερικανών ενηλίκων πίνουν καφέ κάθε μέρα», δήλωσε η Holly Ramsden, επικεφαλής του τμήματος καφέ της Kraft Heinz στη Βόρεια Αμερική υπονοώντας ότι η κατανάλωση Maxwell Apartment στο διαμέρισμα μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα σπίτι πιο γρήγορα.

«Το Maxwell House πιστεύει ότι κανείς δεν πρέπει να στερείται υπέροχου καφέ και το Maxwell Apartment προσφέρει την ίδια υπέροχη γεύση που οι άνθρωποι γνωρίζουν και αγαπούν, σε μια τιμή που εξυπηρετεί όλους» συνεχίζει.

Σύμφωνα με τη New York Post, με 39,99 δολάρια, οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν τέσσερα δοχεία καφέ Maxwell Apartment των 780 γραμμαρίων στο Amazon. Μαζί με τα ανανεωμένα δοχεία, οι πελάτες θα λάβουν ένα επίσημο «μισθωτήριο συμβόλαιο» για το διαμέρισμα Maxwell, το οποίο μπορούν να υπογράψουν.

Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομεί στους λάτρεις του καφέ περισσότερα από 1.000 δολάρια ετησίως, σε σύγκριση με τις ημερήσιες επισκέψεις σε καφετέριες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν τα 90 δολάρια το μήνα, εξήγησε η εταιρεία καφέ.

Το δελτίο τύπου σημείωσε ότι η αλλαγή ονόματος «τιμά την ίδια αρχή που καθοδήγησε το Maxwell House για περισσότερο από έναν αιώνα — οι έξυπνες επιλογές αθροίζονται και η επιλογή του Maxwell House σημαίνει ότι απολαμβάνετε ένα ποιοτικό φλιτζάνι καφέ χωρίς την τιμή του καφέ».