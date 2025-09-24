Η Coffee Island είσοδο στο Ερμπίλ και νέα καταστήματα σε Ινδία και Αίγυπτο

Η Coffee Island συνεχίζει τη δυναμική της διεθνή πορεία, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της σε τρεις στρατηγικές αγορές, την Αίγυπτο, το Ιράκ και την Ινδία επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο του specialty coffee διεθνώς.

Στην Αίγυπτο, μετά την εντυπωσιακή έναρξη λειτουργίας του καταστήματος στις Πυραμίδες της Γκίζας, η εταιρεία εγκαινιάζει το νέο της flagship store στην ιστορική περιοχή Korba, ανεβάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων της στη χώρα σε πέντε. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, σε μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή στο κοινό. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, η Coffee Island διαθέτει ήδη μονάδα καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ στην Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη ζήτηση του τοπικού δικτύου.

Στο Ερμπίλ του Ιράκ, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της περιοχής, η Coffee Island πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση με το άνοιγμα καταστήματος στο Boulevard, έναν από τους πλέον εμβληματικούς επιχειρηματικούς κόμβους της πόλης. Το κοινό και ιδιαίτερα οι νέοι έχουν ήδη αγκαλιάσει τη νέα άφιξη, εκφράζοντας την υπερηφάνειά τους που μια ευρωπαϊκή εταιρεία επενδύει και αναπτύσσεται δυναμικά στη χώρα τους.

Στην Ινδία, η Coffee Island προσθέτει στο υφιστάμενο δίκτύο δύο νέα καταστήματα στην πόλη Πούνε, στο Amanora Mall και στο ανερχόμενο Tribeca Highstreet, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό καταστημάτων της στην Ινδία σε έξι μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάπτυξή της σε κομβικές και υψηλής δυναμικής πόλεις, ενισχύοντας την παρουσία της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καφέ παγκοσμίως.

Με σταθερό όραμα και επενδύσεις που συνδυάζουν την ελληνική ταυτότητα με την προσαρμογή στις τοπικές αγορές, η Coffee Island συνεχίζει να γράφει τη δική της διεθνή ιστορία, φέρνοντας την κουλτούρα του specialty coffee σε ολοένα και περισσότερους λάτρεις του καφέ σε κάθε γωνιά του κόσμου.

«Η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς. Θέλουμε να μεταφέρουμε το πάθος μας για τον καφέ σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού και γεύσης. Οι νέες επενδύσεις μας σε Αίγυπτο, Ιράκ και Ινδία είναι μόνο η αρχή ενός ακόμη πιο φιλόδοξου ταξιδιού», τονίζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island.