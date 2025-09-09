Κροατία: Χωριό κατέκτησε το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σειρά με στρούντελ

Ένα χωριό της Κροατίας μπήκε ξανά στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, ανακτώντας τον τίτλο του με μια σειρά από σχεδόν 9.000 στρούντελ που εκτείνονταν σε μήκος μεγαλύτερο το τριών χιλιομέτρων.

Δύο τόνοι αλεύρι και τρεις τόνοι μήλα χρησιμοποιήθηκαν για τη μεγαλύτερη σειρά στρούντελ στον κόσμο στο μικρό χωριό Jaškovo, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Μετά από πολύ αυστηρή επαλήθευση και μέτρηση, μπορώ να ανακοινώσω ότι επιτεύχθηκε συνολικά ο αριθμός των 8.940 στρούντελ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένας νέος τίτλος παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες», δήλωσε η Paulina Sapinska, κριτής του Guinness World Records, μετά τη μέτρηση.

Η σειρά από γλυκά είχε μήκος 3.136 μέτρα.

Δεν είναι το πρώτο ρεκόρ του χωριού

Το Jaškovo, 66 χιλιόμετρα (41 μίλια) νοτιοδυτικά του Ζάγκρεμπ, είχε σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ πριν από μια δεκαετία με μια σειρά από στρούντελ μήκους 1.479 μέτρων. Το 2019, το ρεκόρ κατέκτησε η κροατική πόλη Σισάκ, η οποία το διατήρησε μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού συνέθεσε μια σειρά μήκους άνω των 1.762 μέτρων που αποτελείτο από σχεδόν 6.000 στρούντελ.

«Το στρούντελ είναι ένα σύμβολο που συνδέεται με την τοπική παράδοση», δήλωσε η περιφερειάρχης Martina Furdek Hajdin, προσθέτοντας ότι τέτοιες εκδηλώσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής.

Πηγή: IMAGO

Τι θα απογίνουν τόσα στρούντελ

Κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού Strudelfest του Jaškovo, τα στρούντελ, φτιαγμένα σύμφωνα με μια τοπική συνταγή, τοποθετήθηκαν σε σειρά από ντόπιους και εθελοντές.

«Δούλεψαν πολύ σκληρά», δήλωσε η Monika Ivis, μία από τους χιλιάδες επισκέπτες της εκδήλωσης. «Έχουν υπέροχη γεύση». Τα στρούντελ θα δωρηθούν σε διάφορα ιδρύματα, οργανισμούς και άτομα που έχουν ανάγκη.