Η γηραιότερη γυναίκα του κόσμου έγινε 116 ετών

Η Ethel Caterham, που γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909, αναγνωρίστηκε τον Απρίλιο από το Guinness World Records ως η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα, μετά το θάνατο της Βραζιλιάνας καλόγριας Inah Canabarro Lucas σε ηλικία 116 ετών στις 30 Απριλίου 2025.

Η Caterham είναι επίσης γνωστή ως η γηραιότερη γυναίκα και το γηραιότερο άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βρετανίδα ζει τώρα στο Surrey της Αγγλίας, σε ένα γηροκομείο που διαχειρίζεται η Hallmark Luxury Care Homes, η οποία μοιράστηκε μια δήλωση εκ μέρους της με το «Good Morning America».

«Η Ethel και η οικογένειά της είναι πολύ ευγνώμονες για όλα τα ευγενικά μηνύματα και το ενδιαφέρον που της δείξατε, καθώς γιορτάζει τα 116α γενέθλιά της φέτος», ανέφερε η δήλωση. «Η Ethel επέλεξε και πάλι να μην δώσει συνεντεύξεις, προτιμώντας να περάσει την ημέρα ήσυχα με την οικογένειά της, ώστε να την απολαύσει με τον δικό της ρυθμό. Ο βασιλιάς μπορεί να είναι η μόνη της παραχώρηση, κάτι που είναι κατανοητό! Σας ευχαριστούμε και πάλι για τις ευγενικές ευχές σας σε αυτή την ξεχωριστή μέρα».

Το μήνυμα του Guinness World Records

Το Guinness World Records τίμησε επίσης την περίσταση με ένα μήνυμα για την Caterham. «Το Guinness World Records εύχεται στην Ethel Caterham χαρούμενα γενέθλια!», ανέφερε η παγκόσμια αρχή ρεκόρ σε μια δήλωση. «Τιμούμε τη ζωή της που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ μέχρι τώρα και της ευχόμαστε τα καλύτερα καθώς γιορτάζει τα 116α γενέθλιά της».

Happy birthday to Ethel Caterham, the world’s oldest living officially verified person (and the oldest British person ever) who is celebrating her 116th birthday today 🎂https://t.co/L9N8wRviY0 — Guinness World Records (@GWR) August 21, 2025

Η Caterham είχε δηλώσει προηγουμένως στον Associated Press τον Μάιο ότι το μυστικό της μακροζωίας της ήταν, εν μέρει, η θετική της στάση απέναντι στα περισσότερα πράγματα της ζωής. «Ποτέ δεν μαλώνω με κανέναν, ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει», είχε δηλώσει τότε η Caterham.

Η εκατοντάχρονη είπε επίσης στο βρετανικό Salisbury Journal το 2011: «Πείτε ναι σε κάθε ευκαιρία, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πού θα σας οδηγήσει. Έχετε θετική νοοτροπία και κάντε τα πάντα με μέτρο».

Σύμφωνα με το Guinness World Records, η Caterham γεννήθηκε στο χωριό Shipton Bellinger στο Hampshire και ήταν ένα από τα οκτώ αδέλφια. Μία από τις μεγαλύτερες αδελφές της, η Gladys Babilas, έζησε επίσης μια μακρά ζωή και πέθανε σε ηλικία 104 ετών τον Μάρτιο του 2002.

Η Caterham, όπως σημειώνει το Guinness World Records, παντρεύτηκε το 1933 τον σύζυγό της Norman Caterham, ο οποίος πέθανε το 1976. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, τον Gem και την Anne. Η Caterham επέζησε των παιδιών της, καθώς ο Gem πέθανε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και η Anne πέθανε από καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2020, σε ηλικία 82 ετών.

Η Carterham είναι επίσης γιαγιά τριών εγγονών και προγιαγιά πέντε δισέγγονων.