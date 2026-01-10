Taste Atlas: Αυτές είναι οι 100 κορυφαίες γαστρονομικές πόλεις του 2026 - Δυο ελληνικές ξεχώρισαν

Από τις 18.828 πόλεις που είναι καταγεγραμμένες στη βάση δεδομένων του Taste Atlas, με βάση 590.228 έγκυρες αξιολογήσεις φαγητού για 18.912 εδέσματα από τους αναγνώστες της διάσημης γαστρονομικής ιστοσελίδας, 100 πόλεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν.

Πρόκειται για περιοχές που έλαβαν τις υψηλότερες μέσες αξιολογήσεις για τα τοπικά και εθνικά πιάτα που σερβίρονται συνήθως σε αυτές. Ανάμεσα στις εκατό πρώτες φιγουράρουν και δυο ελληνικές που τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες τους, το φαγητό είναι απλά... εξαιρετικό!

Στη λίστα που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, το Taste Atlas προτείνει στους αναγνώστες του τις 100 γαστρονομικές πόλεις που ξεχώρισαν και αξίζουν μια επίσκεψη μέσα στο 2026.

Οι Big 5

Η πρώτη τετράδα είναι ιταλική. Στην κορυφή σύμφωνα με την ιστοσελίδα σκαρφάλωσε η Νάπολη που συγκέντρωσε σχεδόν Άριστα. Με 4,99 αστέρια, στη Νάπολη μπορείτε να γευτείτε λαχταριστές πίτσες, ολόφρεσκα ζυμαρικά αλλά και γλυκές πίτες που θα σας ξετρελάνουν.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το Μιλάνο με εξίσου 4,99 αστέρια. Πρόκειται για έναν μοναδικό γαστρονομικό και τουριστικό προορισμό. Στη συνέχεια τρίτη με 4,98, η Μπολόνια κάθεται στο βάθρο των νικητών προσφέροντας μια εμπειρία στο φαγητό που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει.

Στην τέταρτη θέση, η Φλωρεντία ακολουθεί με 4,89 βαθμούς από τους αναγνώστες.

Την πεντάδα ολοκληρώνει η Βομβάη στην Ινδία. Η ιστοσελίδα προτείνει μια σειρά από καφετέριες αλλά και εστιατόρια τα οποία ψήφισαν αναγνώστες και αξίζουν την προσοχή εάν ταξιδέψετε ως εκεί μέσα στο 2026.

Τα δυο ελληνικά νησιά

Για ακόμη μια φορά, η Ελλάδα εκπροσωπείται ενώ για τους αναγνώστες φαίνεται πως η χώρα μας κερδίζει έδαφος στο κοινό που αγαπάει να συνδυάζει θάλασσα, ήλιο και καλό φαγητό. Σε αυτή τη λίστα η Κρήτη είχε την τιμητική της!

Έτσι, στην 64η θέση τα Χανιά έλαβαν 4,2 αστέρια. Σύμφωνα με τον οδηγό, οι επισκέπτες του αξίζει να επισκεφθούν και να δοκιμάσουν πρώτ' απ' όλα το ελαιόλαδο, τα τυριά αλλά και τα εκλεκτά κρασιά.

Η δεύτερη ελληνική πόλη που κατάφερε να ενταχθεί στις 100 κορυφαίες του κόσμου είναι το Ηράκλειο. Κατέλαβε την 91η θέση αφού όσοι την επισκέφθηκαν σημείωσαν ότι είναι απαραίτητο να δοκιμάσετε κοχλιούς μπουμπουριστούς, αντικριστό, γαμοπίλαφο και το ελαιόλαδο.