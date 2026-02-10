Taste Atlas: Αυτό το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο σκαρφάλωσε στα 50 καλύτερα μαγειρευτά του κόσμου

Για άλλη μια φορά, ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός TasteAtlas δημοσίευσε μια λίστα και αυτή τη φορά αφορούσε στα 50 καλύτερα μαγειρευτά του κόσμου. Αποτυπώνοντας τη ποικιλομορφία και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε χώρας μέσα από πιάτα που παρουσίασε, ξεχώρισε και ένα ελληνικό το οποίο έχει ιδιαίτερη θέση στα κυριακάτικα χειμωνιάτικα τραπέζια.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται πέντε εμβληματικά φαγητά, το καθένα με ξεχωριστή ιστορία, υλικά και τεχνικές που κάνουν κάθε γευστικό κάλυκα να τρελαίνεται.

Στην πρώτη θέση συναντάμε το Seco de Cabrito από το Περού, ένα παραδοσιακό μαγειρευτό με κατσίκι. Το πιάτο ξεχωρίζει για το βαθύ πράσινο χρώμα και τη σύνθετη γεύση του, που προέρχονται από τον συνδυασμό κόλιανδρου, μπύρας chicha και αργού σιγομαγειρέματος. Είναι ένα φαγητό δεμένο με τις τοπικές γιορτές και τη συλλογική κουζίνα της υπαίθρου του Περού.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Phanaeng Curry, ένα από τα πιο αρωματικά ταϊλανδέζικα κάρι. Πιο πηχτό και ήπιο από άλλα κάρι της χώρας, συνδυάζει καρύδα, πάστα κάρι, φύλλα kaffir lime και συνήθως μοσχάρι ή κοτόπουλο, δημιουργώντας μια ισορροπία γλυκού, πικάντικου και κρεμώδους.

Το οθωμανικό Hünkar Beğendi, που σημαίνει «το απόλαυσε ο σουλτάνος», καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Πρόκειται για μοσχάρι μαγειρεμένο σε πλούσια σάλτσα, σερβιρισμένο πάνω σε πουρέ καπνιστής μελιτζάνας με μπεσαμέλ. Ένα πιάτο πολυτελές, με έντονη ιστορική φόρτιση.

Τέταρτο συναντάμε το διάσημο Butter Chicken είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο ινδικό μαγειρευτό παγκοσμίως. Κοτόπουλο μαριναρισμένο σε γιαούρτι και μπαχαρικά, δεμένο σε βελούδινη σάλτσα ντομάτας και βουτύρου, που ισορροπεί την ένταση των μπαχαρικών με πλούσια υφή.

Το ιαπωνικό κάρι, γνωστό ως Karē, κλείνει την πεντάδα. Πιο ήπιο και γλυκό από τα ινδικά κάρι, αποτελεί καθημερινό φαγητό στην Ιαπωνία, με πατάτες, καρότα και κρέας, δείχνοντας πώς ένα εισαγόμενο πιάτο προσαρμόστηκε πλήρως στην τοπική κουλτούρα.

Ο ελληνικός κόκορας

Στην 21η θέση της λίστας συναντάμε την ελληνική εκδοχή της γαλλικής συνταγής Coq au vin ή αλλιώς... κόκορας κρασάτος. Με βάση το κόκκινο κρασί, την ντομάτα, τις πιπεριές Φλωρίνης, το κρεμμύδι, το σκόρδο, κανέλα, μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο και φύλλα δάφνης, το πιάτο αυτό συνδέεται με την ελληνική ύπαιθρο και τα κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια. Το πιάτο σερβίρεται με χοντρά ζυμαρικά και τριμμένο κεφαλοτύρι.

Η παρουσία του στη διεθνή κατάταξη επιβεβαιώνει ότι η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα συνεχίζει να συγκινεί και να ξεχωρίζει παγκοσμίως.