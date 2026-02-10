Κάστανο Πάικου: Ένα μοναδικό προϊόν με ρίζες 2.000 ετών που «γεννήθηκε» στο βουνό

Από την ελληνιστική εποχή μέχρι σήμερα, περισσότερα από 2.000 χρόνια μετά, η καστανιά του Πάικου όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την ένταξή της σε καθεστώς Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Πρόκειται για ένα προϊόν με βαθιές ρίζες στον χρόνο, που διεκδικεί σήμερα θεσμική αναγνώριση, για να κατοχυρώσει την ταυτότητα, τη φήμη και τη μοναδικότητά του στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό χάρτη.



Ήδη από τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ., όπως τεκμηριώνεται από παλυνολογικά και ιστορικά δεδομένα, η καστανιά ριζώνει στο όρος Πάικο, στη Μακεδονία, και συνοδεύει αδιάλειπτα τις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής. Από τους αιώνες της ελληνιστικής εποχής έως τα σύγχρονα τραπέζια και τις αγορές ποιότητας, το Κάστανο Πάικου διαγράφει μια σπάνια διαδρομή ιστορικής συνέχειας, η οποία σήμερα μετατρέπεται σε συγκριτικό πλεονέκτημα και θεμέλιο του φακέλου πιστοποίησης.



Η ιστορική συνέχεια της καλλιέργειας, που τεκμηριώνεται ήδη από τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ., αξιοποιείται ως θεμελιώδες στοιχείο του φακέλου πιστοποίησης, ενισχύοντας τη φήμη και την ταυτότητα του προϊόντος.



Αυτό που πραγματικά κάνει το κάστανο Πάικου μοναδικό είναι το μικροκλίμα της περιοχής: το ορεινό τοπίο, η αυξημένη υγρασία και τα πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός καρπού με χαρακτηριστική γλυκύτητα, βουτυρώδη υφή και εξαιρετικό αρωματικό προφίλ.

Παραγωγή, οικονομία και προοπτικές

Η καλλιέργεια εκτείνεται σε περίπου 6.000 στρέμματα και αφορά εκατοντάδες παραγωγούς μικρής και μεσαίας δυναμικότητας, με συνολική ετήσια παραγωγή αρκετών χιλιάδων τόνων, ανάλογα με τη χρονιά.



Η σταθερότητα των τιμών των τελευταίων ετών συμβάλλει στη βιωσιμότητα των παραγωγών, ενώ η πιστοποίηση αναμένεται να προσδώσει υπεραξία στο προϊόν, να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ και να δημιουργήσει πρόσβαση σε νέες αγορές ποιότητας.



Στόχος της Ομάδας Παραγωγών είναι το κάστανο Πάικου να καθιερωθεί ως επώνυμο ελληνικό προϊόν υψηλής ποιότητας, με παρουσία σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως μοχλός ανάπτυξης για την ορεινή ζώνη του Πάικου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ