Junk food και μυϊκό λίπος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά στοιχεία

Η διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη εναπόθεση λίπους στο εσωτερικό των μυών των μηρών, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής. Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η συσσώρευση λίπους μέσα στους μύες συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών και μυοσκελετικών προβλημάτων. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η συσχέτιση παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από το σύνολο των θερμίδων που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες ή από το επίπεδο σωματικής τους δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία μόνο πόσο τρώει ή πόσο γυμνάζεται κανείς, αλλά και το είδος των τροφών που επιλέγει.

