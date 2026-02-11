Το ελαιόλαδο στο μικροσκόπιο: Πώς συνδέεται με την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου

Τα οφέλη του ελαιόλαδου για την καρδιά και τη συνολική υγεία είναι ευρέως αναγνωρισμένα. Eπιστημονικά στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι η δράση του μπορεί να επεκτείνεται και στην αντικαρκινική προστασία, ανοίγοντας νέους δρόμους στην έρευνα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το 2022, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Jaume I (UJI) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα διαπίστωσαν σε εργαστηριακές συνθήκες (in vitro) ότι εκχύλισμα από ελιά μπορούσε να επιβραδύνει τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου. Τα νεότερα δεδομένα έρχονται να ενισχύσουν αυτή την παρατήρηση, καθώς δείχνουν ότι το συγκεκριμένο εκχύλισμα δεν εμφανίζει τοξικότητα για τα υγιή κύτταρα.

Δες τι σημαίνουν πραγματικά αυτά τα ευρήματα για την πρόληψη και τη διατροφή σου.