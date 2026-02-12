Το απλό «κόλπο» με το αλουμινόχαρτο στον τοίχο που αποκαλύπτει την υγρασία

Η υγρασία στους τοίχους είναι από τα πιο συχνά –και πιο επίμονα– προβλήματα σε ένα σπίτι. Λεκέδες, ξεφλούδισμα μπογιάς και τελικά μούχλα είναι τα πρώτα σημάδια. Κι όμως, πριν προχωρήσει κανείς σε ακριβά συνεργεία ή πρόχειρες λύσεις, υπάρχει ένα απλό τεστ που μπορεί να δώσει κατεύθυνση: ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο κολλημένο στον τοίχο.

Δες βήμα-βήμα πώς γίνεται το τεστ και τι αποκαλύπτει για την πραγματική αιτία της υγρασίας στο σπίτι σου.