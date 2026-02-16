Πώς να καθαρίζεις σωστά τα γυαλιά σου χωρίς να φθείρεις τους φακούς

Η αυθόρμητη αντίδραση των περισσότερων, όταν δουν ότι τα γυαλιά τους είναι βρόμικα, είναι να τα σκουπίσουν πρόχειρα με ό,τι βρεθεί μπροστά τους: μια χαρτοπετσέτα, το στρίφωμα της μπλούζας ή το μανίκι. Κάποιοι επιλέγουν αλκοόλ, δυνατά απορρυπαντικά ή καθαριστικά γενικής χρήσης, πιστεύοντας ότι έτσι θα απομακρύνουν πιο αποτελεσματικά τη βρωμιά και τα μικρόβια.

Στην πράξη όμως, αυτή η συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Οι σύγχρονοι φακοί δεν είναι απλές επιφάνειες γυαλιού: φέρουν ειδικές επιστρώσεις, όπως αντιθαμβωτική επεξεργασία, προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, φίλτρα μπλε φωτός και ενισχυτικές στρώσεις αντοχής στις γρατζουνιές. Οι σκληρές χημικές ουσίες και τα ακατάλληλα υλικά μπορούν να αλλοιώσουν αυτές τις επιστρώσεις, προκαλώντας φθορές που στην αρχή μοιάζουν ανεπαίσθητες. Με τον χρόνο, όμως, οι θαμπάδες και τα σημάδια γίνονται πιο έντονα και επηρεάζουν ουσιαστικά την καθαρότητα της όρασης.

Δες ποια είναι η σωστή διαδικασία καθαρισμού για να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής των γυαλιών σου.