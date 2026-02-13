Μετακίνησε τον καναπέ 15 εκατοστά και το μικρό σαλόνι σου θα «ανοίξει»

Αρκεί να τραβήξεις τον καναπέ λίγα εκατοστά πιο πίσω, να ανανεώσεις τον φωτισμό ή να επανεκτιμήσεις ποια αντικείμενα βαραίνουν οπτικά τον χώρο, και το σαλόνι σου θα μεταμορφωθεί. Η διαφορά δεν κρύβεται στα τετραγωνικά μέτρα, αλλά στον τρόπο που «διαβάζει» το μάτι τη διάταξη και τις αποστάσεις μέσα στο δωμάτιο.

Δες τις απλές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά και δες πώς μπορείς να αλλάξεις το σαλόνι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία.