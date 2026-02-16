Τρίψε ένα λεμόνι στη βρύση πριν κοιμηθείς – Τα οφέλη που θα δεις το επόμενο πρωί

Η βρύση σε κουζίνα και μπάνιο είναι από τα σημεία που «μαρτυρούν» πιο γρήγορα τη συσσώρευση αλάτων. Η καθημερινή ροή νερού αφήνει λευκά σημάδια, θαμπάδα και υπολείμματα μετάλλων, τα οποία συχνά επιμένουν ακόμη κι έπειτα από χρήση κοινών καθαριστικών. Υπάρχει όμως μια εύκολη λύση που δεν απαιτεί ειδικά προϊόντα: να περάσεις την επιφάνεια με μισό λεμόνι πριν πας για ύπνο.

Δες πώς μπορείς να διατηρείς τη βρύση σου καθαρή και λαμπερή με τον πιο απλό τρόπο.