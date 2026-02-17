Πώς θα καθαρίσεις σωστά το τζάμι του φούρνου χωρίς τρίψιμο

Οι θαμπάδες και τα καμένα λίπη στο τζάμι του φούρνου μπορούν να αλλοιώσουν την εικόνα ακόμη και της πιο καθαρής κουζίνας, δίνοντας αίσθηση ακαταστασίας. Κι όμως, υπάρχει ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος για να καθαρίσεις το τζάμι, χρησιμοποιώντας υλικά που ήδη υπάρχουν στα περισσότερα σπίτια. Χωρίς ειδικά καθαριστικά και χωρίς έντονα χημικά, μπορείς να πετύχεις εντυπωσιακό αποτέλεσμα με απλά βήματα.

Δες πώς θα κάνεις το τζάμι να δείχνει ξανά σαν καινούργιο.