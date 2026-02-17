Βροχή και άπλωμα ρούχων μέσα στο σπίτι; Το ιαπωνικό κόλπο που στεγνώνει τα ρούχα πιο γρήγορα

Όταν βρέχει, η σκηνή είναι γνώριμη: απλωμένα ρούχα σε καρέκλες και απλώστρες στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο, παράθυρα κλειστά λόγω βροχής και μια βαριά μυρωδιά που αρχίζει να γίνεται αισθητή μετά από λίγες ώρες. Η υγρασία παγιδεύεται στον χώρο και τα υφάσματα αργούν να στεγνώσουν, δημιουργώντας ένα μικρό… εσωτερικό χάος.

Υπάρχει όμως μια πρακτική που προέρχεται από την Ιαπωνία και υπόσχεται πιο γρήγορο στέγνωμα, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη δυσάρεστη μυρωδιά. Με σωστή διάταξη των ρούχων και καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, μπορείς να πετύχεις αποτέλεσμα χωρίς αφυγραντήρα ή στεγνωτήριο.

Δες το απλό κόλπο για να στεγνώνεις τα ρούχα σου σωστά ακόμη και τις πιο βροχερές μέρες.