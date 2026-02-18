Πλένεις τα πιάτα στο χέρι; Δες γιατί δεν καθαρίζονται όσο νομίζεις

Το γεγονός ότι ένα πιάτο φαίνεται καθαρό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει απολυμανθεί. Συχνά, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο απορρυπαντικό αλλά στο περιβάλλον όπου γίνεται το πλύσιμο. Ένα από τα πιο συχνά λάθη υγιεινής στην κουζίνα αφορά το σημείο και τον τρόπο με τον οποίο καθαρίζονται τα σκεύη.

Το βασικό σφάλμα είναι ότι πολλά πιάτα και ποτήρια πλένονται μέσα σε νεροχύτη που δεν έχει προηγουμένως καθαριστεί σχολαστικά. Ο νεροχύτης συγκεντρώνει καθημερινά υπολείμματα τροφών, λίπη και μικροοργανισμούς. Αν δεν προηγηθεί σωστός καθαρισμός και απολύμανση της επιφάνειας, τότε τα σκεύη έρχονται ξανά σε επαφή με μικρόβια, ακυρώνοντας στην πράξη την προσπάθεια καθαρισμού.

Δες τι πρέπει να κάνεις πριν και μετά το πλύσιμο, ώστε τα πιάτα σου να είναι πραγματικά καθαρά και ασφαλή για χρήση.