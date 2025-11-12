8 φυτά που καθαρίζουν τον αέρα του σπιτιού σου φυσικά

Πέρα από τη ρύπανση που προέρχεται από τα καυσαέρια και τη σκόνη της πόλης, το εσωτερικό του σπιτιού μας κρύβει συχνά και άλλες πηγές μόλυνσης. Πολλά καθημερινά αντικείμενα, όπως τα βερνίκια των επίπλων, τα χρώματα των τοίχων, τα απορρυπαντικά ή ακόμη και τα χαλιά, απελευθερώνουν χημικές ουσίες που επιβαρύνουν τον οργανισμό μας.

Ανακάλυψε ποια φυτά μπορούν να μεταμορφώσουν τον αέρα του σπιτιού σου και διάλεξε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στον χώρο σου!