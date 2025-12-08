Τι χρώμα θα έχει το 2026 – Τι σημαίνει για όλους μας η επιλογή της Pantone

Σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει γίνει καθημερινότητα, το να αποτυπώσεις το πολιτισμικό πνεύμα της χρονιάς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κι όμως, το Pantone Color Institute επιχειρεί κάθε χρόνο ακριβώς αυτό και για το 2026 επιλέγει ένα απρόσμενο χρώμα: το Cloud Dancer, μια λεπτή απόχρωση του λευκού.

Το Pantone, η κορυφαία διεθνής αυθεντία στο χρώμα, συνεχίζει να καθορίζει τάσεις και να συμβουλεύει τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα στον πλανήτη. Φέτος, περιγράφει το Cloud Dancer ως «ένα κυματιστό, ισορροπημένο λευκό που αποπνέει γαλήνη», ένα αντίβαρο στον θόρυβο και την ένταση της εποχής.

Καθώς η τεχνολογία καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο χώρο στην καθημερινή μας ζωή, η Leatrice Eiseman εξηγεί ότι το Cloud Dancer λειτουργεί ως «ηρεμιστική επιρροή σε μια κοινωνία που κινείται με φρενήρη ρυθμό, υπενθυμίζοντάς μας την αξία της ήρεμης σκέψης και της εσωτερικής ισορροπίας». Είναι ένα χρώμα που «συνδέεται με νέα ξεκινήματα» και εκφράζει την ανάγκη μας για ανανέωση.

Πως γίνεται η επιλογή του χρώματος της χρονιάς

Η επιλογή δεν γίνεται ποτέ τυχαία. Η ομάδα του Ινστιτούτου εξετάζει πολιτισμικές, κοινωνικές και αισθητικές αναφορές, εντοπίζει την κατάλληλη χρωματική οικογένεια και στη συνέχεια προσδιορίζει την ακριβή απόχρωση, μαζί με ένα όνομα που να γεννά εικόνα. «Το όνομα είναι καθοριστικό· μόλις το ακούσεις, σχηματίζεις εικόνα», αναφέρει η Laurie Pressman.



Το Cloud Dancer επιλέχθηκε λόγω της ισορροπίας ψυχρών και θερμών υποτόνων. «Αν είχαμε επιλέξει ένα πιο φωτεινό λευκό, θα χανόταν η φυσικότητα και η αυθεντικότητα που αναζητούμε. Θα παρέπεμπε σε ψυχρότητα και απομόνωση», σημειώνει η Pressman.



Αξίζει να θυμηθούμε ότι για το 2025 η Pantone επέλεξε το Mocha Mousse, ένα απαλό, ζεστό καφέ, ενώ για το 2024 είχε αναδείξει το Peach Fuzz, έναν τρυφερό, φρουτώδη τόνο με αίσθηση ηρεμίας. Το Cloud Dancer, λοιπόν, έρχεται ως μια ήρεμη ανάσα, το πιο διακριτικό, αλλά και πιο εκφραστικό λευκό της επόμενης χρονιάς.

Ποιο είναι το Pantone Color Institute

ΤοPantone Color Instituteείναι ο δημιουργικός και ερευνητικός βραχίονας της Pantone, που μελετά σε βάθος τις πολιτισμικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και αισθητικές τάσεις, προβλέπει ποια χρώματα θα κυριαρχήσουν και καθοδηγεί μεγάλες εταιρείες σε στρατηγικές χρωματικής ταυτότητας. Θεωρείται η κορυφαία διεθνής αυθεντία στο χρώμα, καθώς κάθε χρόνο ανακοινώνει το «Color of the Year» και επηρεάζει κλάδους όπως η μόδα, η διακόσμηση, η ομορφιά, η σχεδίαση προϊόντων και το branding, ενώ παράλληλα προσφέρει επαγγελματικά συστήματα χρωμάτων που αποτελούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς για δημιουργούς και βιομηχανίες.