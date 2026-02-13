Γιατί θεωρείται αγένεια να κόβεις τη σαλάτα στο τραπέζι
Μπορεί να μοιάζει με μια αθώα, καθημερινή κίνηση, όμως το να κόβεις τη σαλάτα την ώρα του σερβιρίσματος θεωρείται αγενές.
Το Carnet du Jour της Figaro αναφέρει έναν κανόνα που έχει τις ρίζες του στον 18ο και 19ο αιώνα, υπενθυμίζοντας πως η φινέτσα στο τραπέζι κρίνεται συχνά από μικρές, διακριτικές λεπτομέρειες – ακόμη και από τον τρόπο που χρησιμοποιείς το πιρούνι σου. Πώς όμως μια πρακτική ανάγκη μετατράπηκε σε ένδειξη κομψότητας; Την εποχή εκείνη, τα μαχαίρια δεν ήταν κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες, συχνά από ασήμι ή άλλα μέταλλα, αντιδρούσαν με την οξύτητα του ξιδιού που περιείχε η σαλάτα. Το αποτέλεσμα ήταν να μαυρίζουν σχεδόν αμέσως ή να επηρεάζουν τη γεύση του φαγητού, αλλοιώνοντας την εμπειρία του γεύματος.
Δες πώς αυτός ο πρακτικός περιορισμός εξελίχθηκε σε άγραφο κανόνα καλής συμπεριφοράς στο τραπέζι.