Γιατί θεωρείται αγένεια να κόβεις τη σαλάτα στο τραπέζι

Το Carnet du Jour της Figaro αναφέρει έναν κανόνα που έχει τις ρίζες του στον 18ο και 19ο αιώνα, υπενθυμίζοντας πως η φινέτσα στο τραπέζι κρίνεται συχνά από μικρές, διακριτικές λεπτομέρειες – ακόμη και από τον τρόπο που χρησιμοποιείς το πιρούνι σου. Πώς όμως μια πρακτική ανάγκη μετατράπηκε σε ένδειξη κομψότητας; Την εποχή εκείνη, τα μαχαίρια δεν ήταν κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες, συχνά από ασήμι ή άλλα μέταλλα, αντιδρούσαν με την οξύτητα του ξιδιού που περιείχε η σαλάτα. Το αποτέλεσμα ήταν να μαυρίζουν σχεδόν αμέσως ή να επηρεάζουν τη γεύση του φαγητού, αλλοιώνοντας την εμπειρία του γεύματος.

Δες πώς αυτός ο πρακτικός περιορισμός εξελίχθηκε σε άγραφο κανόνα καλής συμπεριφοράς στο τραπέζι.