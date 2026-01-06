Συναγερμός για δημοφιλή βρεφικά γάλατα: Μαζική ανάκληση σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω τοξίνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας ανάκληση βρεφικών γαλάτων της Nestlé σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες -συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας- μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας της τοξίνης cereulide σε πρώτη ύλη προμηθευτή. Η ουσία αυτή παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus και έχει συνδεθεί με περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης.

Η υπόθεση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικών παρασκευασμάτων που διατέθηκαν στην αγορά εντός του 2025, μεταξύ των οποίων προϊόντα των σειρών NAN, BEBA και ALFAMINO. Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές, η ανάκληση έχει αυστηρά προληπτικό χαρακτήρα και αποφασίστηκε σε συνεννόηση με τις εθνικές αρχές ασφάλειας τροφίμων.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, πιθανή επιμόλυνση με cereulide εντοπίστηκε σε λιπαρή πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε σε περιορισμένες ποσότητες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα περιστατικό ασθένειας ή εμφάνισης συμπτωμάτων σε βρέφη που κατανάλωσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Ποια γάλατα αποσύρονται

Η cereulide είναι τοξίνη που συνδέεται με τον εμετικό τύπο τροφικής δηλητηρίασης από Bacillus cereus. Δεν καταστρέφεται με κοινές μεθόδους προετοιμασίας τροφής και, σε υψηλότερα επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια ναυτία και έντονους εμέτους εντός 0,5 έως 6 ωρών από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει συσχετιστεί ακόμη και με σοβαρή ηπατική βλάβη.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένους κωδικούς παρτίδας και ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι οποίοι έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά από τη Nestlé και τις εθνικές αρχές. Ενδεικτικά, στη Φινλανδία αποσύρονται από την αγορά παρτίδες των NAN Pro 1, NAN HA 1 και NAN Sensilac 1, τόσο σε υγρή όσο και σε σκόνη μορφή, ενώ ανάλογες ανακλήσεις έχουν ανακοινωθεί και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία.

Συμβουλές προς τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις επηρεαζόμενες παρτίδες καλούνται να μην τα χορηγήσουν στα βρέφη τους και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, όπου προβλέπεται πλήρης επιστροφή χρημάτων, ακόμη και χωρίς απόδειξη.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF) με αριθμό ειδοποίησης 2025.9962. Η ειδοποίηση, που κοινοποιήθηκε αρχικά από την Ιταλία και επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορά βρεφικά γάλατα προέλευσης Ολλανδίας και έχει χαρακτηριστεί ως ειδοποίηση συναγερμού με δυνητικά σοβαρό κίνδυνο. Μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2025, στο δίκτυο εμπλέκονται 17 χώρες, με μέτρα που περιλαμβάνουν ανακλήσεις από καταναλωτές και απόσυρση προϊόντων από την αγορά.

Υψηλά επίπεδα τοξίνης

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα, η cereulide ανιχνεύθηκε σε επίπεδο 0,0006 μg/kg, με μηδενικό όριο παρουσίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την ανταλλαγή στοιχείων και την επικαιροποίηση των μέτρων.

Η Nestlé καλεί τους καταναλωτές να ελέγξουν προσεκτικά τον αριθμό παρτίδας, τον κωδικό EAN και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους και να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών, επισυνάπτοντας φωτογραφίες και τα απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή διαχείριση της ανάκλησης.

Η εταιρεία τονίζει ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και παρτίδες που δεν περιλαμβάνονται στην ανάκληση μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια, ενώ συστήνεται στους γονείς που παρατηρούν αιφνίδια συμπτώματα στα βρέφη να απευθυνθούν άμεσα σε παιδίατρο.

Η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας είναι στη διάθεσή των καταναλωτών στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό και σταθερό), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nestle.consumers@gr.nestle.com.