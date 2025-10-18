Τοξική ουσία σε πιπίλες γνωστών brands – Συναγερμός για εκατομμύρια γονείς στην Ευρώπη

Συναγερμός για εκατομμύρια γονείς στην Ευρώπη μετά τα ευρήματα έρευνας που αποκάλυψε την παρουσία της επικίνδυνης χημικής ουσίας διφαινόλης Α (BPA) σε πιπίλες γνωστών εταιρειών όπως Philips, Curaprox και Sophie la Girafe.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, οι εργαστηριακές δοκιμές της τσεχικής καταναλωτικής οργάνωσης dTest εντόπισαν BPA σε προϊόντα που προορίζονται για βρέφη – παρότι διαφημίζονταν ως «χωρίς BPA».

Τι είναι η BPA και γιατί είναι επικίνδυνη

Η διφαινόλη Α (BPA) είναι συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών. Έχει παρόμοια δομή με τα οιστρογόνα και μιμείται τη δράση τους στο ανθρώπινο σώμα, επηρεάζοντας το ενδοκρινικό σύστημα. Η μακροχρόνια έκθεση, ιδιαίτερα κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία, έχει συνδεθεί με διαταραχές στη σεξουαλική ανάπτυξη, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά προβλήματα και αλλαγές στη συμπεριφορά. Η ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, Κλόι Τόπινγκ, τονίζει ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς η έκθεση σε τέτοιες ουσίες μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα και να προκαλέσει πρόωρη εφηβεία.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η ομάδα της dTest αγόρασε 19 πιπίλες από καταστήματα σε Τσεχία, Σλοβενία και Ουγγαρία, καθώς και δύο μέσω της πλατφόρμας Temu

Για να προσομοιώσουν τη χρήση από βρέφη, οι ερευνητές τοποθέτησαν τις πιπίλες σε τεχνητό σάλιο για 30 λεπτά στους 37°C, πριν αναλύσουν τη σύσταση τους.

Από τα δείγματα, τέσσερις πιπίλες περιείχαν ανιχνεύσιμη BPA:

Curaprox Baby Grow with Love Soother: 19 μg/kg BPA (πάνω από το όριο των 10 μg/kg που ορίζει η Ε.Ε.)

Sophie la Girafe «Natural Rubber»: 3 μg/kg

Philips Avent Ultra Air: 2 μg/kg

Και οι τρεις εταιρείες διαφήμιζαν τα προϊόντα τους ως «χωρίς BPA».

Μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων:

Η Curaden (παραγωγός των Curaprox) ανακοίνωσε άμεση ανάκληση των επηρεασμένων προϊόντων και επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές.

Η Vulli, δημιουργός της Sophie la Girafe, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες πιπίλες δεν κυκλοφορούν πλέον.

Η Philips τόνισε ότι ανεξάρτητοι έλεγχοι δεν εντόπισαν ανιχνεύσιμη BPA και υπογράμμισε πως η ασφάλεια των προϊόντων της παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Τι ζητούν οι ειδικοί

Η περιβαλλοντική οργάνωση Arnika και άλλοι φορείς καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει το πλαίσιο προστασίας των βρεφικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι ακόμη και πολύ μικρές συγκεντρώσεις BPA μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.



Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους γονείς να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες και να προτιμούν προϊόντα με πιστοποιήσεις ασφαλείας από αξιόπιστους φορείς.