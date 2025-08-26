Τα ZARA ανακαλούν επικίνδυνο προϊόν - Δείτε την ανακοίνωση
Οι καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί ήδη, καλούνται να σταματήσουν την χρήση του.
Με ανακοίνωσή τους, τα ZARA HOME γνωστοποιούν την ανάκληση από την ελληνική αγορά ακατάλληλου προϊόντος που πωλήθηκε μέσω των δικτύων καταστημάτων.
Η ανάκληση αφορά καρέκλα γραφείου με στοιχεία 2628/073/305 και 2629/073/305, καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος ανατροπής.
Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να:
-Σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.
-Επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ZARA για επιστροφή και πλήρη επιστροφή χρημάτων.
-Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Για προϊόντα που παραδόθηκαν στο σπίτι, η εταιρεία θα επικοινωνήσει για να διεκπεραιώσει την επιστροφή χρημάτων.
Η εταιρεία ZARA επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πελατών είναι υψηλότερη προτεραιότητα και ζητά τη συνεργασία τους για την άμεση ανάκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της ZARA ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.
Δείτε την επίσημη ανακοίνωση των ZARA για την ανάκληση: