Τα ZARA ανακαλούν επικίνδυνο προϊόν - Δείτε την ανακοίνωση

Με ανακοίνωσή τους, τα ZARA HOME γνωστοποιούν την ανάκληση από την ελληνική αγορά ακατάλληλου προϊόντος που πωλήθηκε μέσω των δικτύων καταστημάτων.



Η ανάκληση αφορά καρέκλα γραφείου με στοιχεία 2628/073/305 και 2629/073/305, καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος ανατροπής.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να:



-Σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.

-Επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ZARA για επιστροφή και πλήρη επιστροφή χρημάτων.

-Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Για προϊόντα που παραδόθηκαν στο σπίτι, η εταιρεία θα επικοινωνήσει για να διεκπεραιώσει την επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία ZARA επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πελατών είναι υψηλότερη προτεραιότητα και ζητά τη συνεργασία τους για την άμεση ανάκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της ZARA ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση των ZARA για την ανάκληση: