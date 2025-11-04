Γιατί ένα τρίχρονο παιδί λέει συνέχεια «όχι» — Ένας παιδοψυχίατρος εξηγεί

Όποιος έχει περάσει χρόνο με ένα παιδί κάτω των τριών ετών γνωρίζει πως η καθημερινότητα μοιάζει με συμβίωση με έναν μικρό εξερευνητή σε έναν κόσμο δικών του κανόνων. Έναν κόσμο όπου το δικό σου «ναι» ακούγεται σαν «όχι», το «όχι» μεταφράζεται σε «ώρα για περιπέτεια!», και η λέξη «δικό μου» σημαίνει «ό,τι βλέπουν τα μάτια μου μου ανήκει».

Διάβασε παρακάτω για να μάθεις γιατί τα νήπια περνούν αυτή την “επαναστατική” φάση και πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις.